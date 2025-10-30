Moradores da Arthur Bernardes e áreas próximas terão ônibus gratuitos na COP 30; saiba os detalhes!

A Prefeitura de Belém anunciou a disponibilização de um transporte auxiliar gratuito destinado especificamente aos moradores do entorno da Avenida Arthur Bernardes. Esta medida temporária visa diminuir os impactos da interdição da via durante o período da Cúpula de Líderes e da COP 30, evento que receberá chefes de Estado, autoridades e delegações de todo o mundo.

Detalhes da operação e período de vigência

O transporte gratuito irá operar durante o período em que a Cúpula de Líderes estará em vigor e a Avenida Arthur Bernardes estará interditada, ou seja, de 4 a 9 de novembro.

Confira o Percurso e a Frequência:

Para o atendimento dos moradores, o serviço terá pontos de integração e um percurso bem definido:

Ponto Terminal: O serviço terá como ponto terminal o local onde atualmente funciona o terminal da linha 639 – Pratinha/Castanheira, na passagem Novo Continente com passagem Brasil (Pratinha I). Trajeto: O percurso do transporte auxiliar gratuito será: Ponto Terminal > Av. Arthur Bernardes > Rodovia do Tapanã. Retorno: O retorno se dará via: Rodovia do Tapanã > Av. Arthur Bernardes > Ponto Terminal. Frequência: A frequência estimada para a circulação dos ônibus gratuitos é de 15 minutos.

Interdição e impacto no transporte coletivo

A circulação na Avenida Arthur Bernardes será restrita neste período. A interdição da via não será flexibilizada para a passagem das linhas de ônibus regulares e se mantém até a data final, 9 de novembro.

Apenas as linhas que circulam pelas avenidas Arthur Bernardes e Júlio César serão impactadas.

Segurança e fluxo de veículos

As medidas temporárias adotadas pela Prefeitura de Belém têm o objetivo de garantir a fluidez no trânsito, a segurança viária e a normalidade do transporte coletivo durante este período de grande movimentação na cidade.

Segurança: Três postos da Segbel estarão posicionados ao longo da Arthur Bernardes para resguardar a segurança dos moradores e dos condutores durante a interdição.

Três postos da Segbel estarão posicionados ao longo da Arthur Bernardes para resguardar a segurança dos moradores e dos condutores durante a interdição. Acesso Restrito: Embora os ônibus regulares sejam desviados, a circulação na Arthur Bernardes será permitida para veículos particulares e veículos de grande porte que estejam em serviço.

Embora os ônibus regulares sejam desviados, a circulação na Arthur Bernardes será permitida para veículos particulares e veículos de grande porte que estejam em serviço. Vias Alternativas: Para o escoamento do fluxo de veículos, as grandes avenidas de Belém permanecerão em pleno funcionamento à disposição da população. Estão incluídas nestas vias: Almirante Barroso, Senador Lemos, Pedro Álvares Cabral e a Centenário.

A liberação da Avenida Arthur Bernardes após o dia 9 de novembro será comunicada através dos canais oficiais da Prefeitura de Belém.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)