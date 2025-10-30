Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Moradores da Arthur Bernardes e áreas próximas terão ônibus gratuitos na COP 30; saiba os detalhes!

O transporte auxiliar estará à disposição dos moradores durante o período da Cúpula de Líderes

Riulen Ropan
fonte

A circulação na Avenida Arthur Bernardes será restrita neste período. (Foto: Agência Pará / Jader Paes)

A Prefeitura de Belém anunciou a disponibilização de um transporte auxiliar gratuito destinado especificamente aos moradores do entorno da Avenida Arthur Bernardes. Esta medida temporária visa diminuir os impactos da interdição da via durante o período da Cúpula de Líderes e da COP 30, evento que receberá chefes de Estado, autoridades e delegações de todo o mundo.

Detalhes da operação e período de vigência

O transporte gratuito irá operar durante o período em que a Cúpula de Líderes estará em vigor e a Avenida Arthur Bernardes estará interditada, ou seja, de 4 a 9 de novembro.

Confira o Percurso e a Frequência:

Para o atendimento dos moradores, o serviço terá pontos de integração e um percurso bem definido:

  1. Ponto Terminal: O serviço terá como ponto terminal o local onde atualmente funciona o terminal da linha 639 Pratinha/Castanheira, na passagem Novo Continente com passagem Brasil (Pratinha I).
  2. Trajeto: O percurso do transporte auxiliar gratuito será: Ponto Terminal > Av. Arthur Bernardes > Rodovia do Tapanã.
  3. Retorno: O retorno se dará via: Rodovia do Tapanã > Av. Arthur Bernardes > Ponto Terminal.
  4. Frequência: A frequência estimada para a circulação dos ônibus gratuitos é de 15 minutos.

VEJA MAIS

image Belém terá interdições e transporte gratuito durante a COP 30; saiba os detalhes
Durante esse período, as linhas de ônibus terão rotas alternativas

image Lista mostra ruas que terão estacionamento proibido em Belém
Decreto municipal proíbe o estacionamento de veículos no período de 4 e 8 de novembro, durante a realização da Cúpula de Líderes, evento que antecede a COP 30

image Decreto municipal proíbe estacionamento em vias de Belém durante a COP 30; veja quais
O documento estabelece proibição temporária de estacionamento e restrição de circulação em diversas vias da capital

Interdição e impacto no transporte coletivo

A circulação na Avenida Arthur Bernardes será restrita neste período. A interdição da via não será flexibilizada para a passagem das linhas de ônibus regulares e se mantém até a data final, 9 de novembro.

Apenas as linhas que circulam pelas avenidas Arthur Bernardes e Júlio César serão impactadas. 

Segurança e fluxo de veículos

As medidas temporárias adotadas pela Prefeitura de Belém têm o objetivo de garantir a fluidez no trânsito, a segurança viária e a normalidade do transporte coletivo durante este período de grande movimentação na cidade.

  • Segurança: Três postos da Segbel estarão posicionados ao longo da Arthur Bernardes para resguardar a segurança dos moradores e dos condutores durante a interdição.
  • Acesso Restrito: Embora os ônibus regulares sejam desviados, a circulação na Arthur Bernardes será permitida para veículos particulares e veículos de grande porte que estejam em serviço.
  • Vias Alternativas: Para o escoamento do fluxo de veículos, as grandes avenidas de Belém permanecerão em pleno funcionamento à disposição da população. Estão incluídas nestas vias: Almirante Barroso, Senador Lemos, Pedro Álvares Cabral e a Centenário.

A liberação da Avenida Arthur Bernardes após o dia 9 de novembro será comunicada através dos canais oficiais da Prefeitura de Belém.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ônibus gratuito

rodovia arthur bernardes

cop 30

cúpula dos líderes
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda