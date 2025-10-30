Lista mostra ruas que terão estacionamento proibido em Belém

Durante os dias 4 e 8 de novembro de 2025, diversas ruas de Belém terão estacionamento proibido, ou seja, veículos não poderão ficar estacionados nesses locais. De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), as áreas de interdição fazem parte das rotas protocolares principais. Nessas vias, não será permitido estacionar veículos.

O objetivo é garantir a segurança das comitivas que participarão da Cúpula dos Líderes, evento que antecede a COP 30, e garantir a fluidez do trânsito.

Ruas com estacionamento proibido em Belém de 4 a 8 de novembro

Avenida Júlio César – em toda a extensão;

Avenida Pedro Álvares Cabral, entre o Elevado Coronel Fontoura e a Avenida Doutor Freitas;

Avenida Duque de Caxias – em toda a extensão;

Rua Antônio Barreto – em toda a extensão;

Travessa Almirante Wandenkolk – em toda a extensão;

Rua Domingos Marreiros, entre a Travessa Almirante Wandenkolk e a Travessa Dom Romualdo Seixas;

Travessa Dom Romualdo Seixas, entre a Rua Domingos Marreiros e a Rua Diogo Móia;

Rua Diogo Moia, entre a Travessa Dom Romualdo Seixas e a Avenida Generalíssimo Deodoro;

Avenida Visconde de Souza Franco, entre a Rua Antônio Barreto e a Rua Belém;

Rua Municipalidade – em toda a extensão;

Rua Belém – em toda a extensão;

Avenida Marechal Hermes – em toda a extensão;

Avenida Presidente Vargas – em toda a extensão;

Praça da República – em toda a extensão;

Avenida Generalíssimo Deodoro, entre a Rua Diogo Moia e a Avenida Conselheiro Furtado;

Avenida Conselheiro Furtado, entre a Avenida Generalíssimo Deodoro e a Praça Osvaldo Cruz;

Avenida Governador José Malcher – em toda a extensão;

Avenida Assis de Vasconcelos, entre a Avenida Nossa Senhora de Nazaré e a Rua Marechal Hermes;

Rua Osvaldo Cruz – em toda a extensão;

Travessa Doutor Moraes – em toda a extensão;

Praça Osvaldo Cruz – em toda a extensão;

Rua Cesário Alvim – em toda a extensão;

Avenida Bernardo Sayão – entre a Rua Cesário Alvim e a Rua Arsenal;

Rua Doutor Assis, em frente à Praça Arsenal;

Praça Onze de Junho – em toda a extensão;

Rua Carneiro da Rocha– em toda a extensão;

Avenida Almirante Tamandaré – pista da direita, em toda a extensão;

Rua Gama Abreu – em toda a extensão;

Avenida Nossa Senhora de Nazaré – em toda a extensão;

Avenida Governador Magalhães Barata – em toda a extensão;

Avenida José Bonifácio, entre a Avenida Governador Magalhães Barata e a Avenida Duque de Caxias;

Travessa Francisco Caldeira Castelo Branco – entre a Rua Antônio Barreto e a Rua Boaventura da Silva;

Rua Boaventura da Silva, entre a Travessa Francisco Caldeira Castelo Branco e a Avenida José Bonifácio;

Travessa FEB – em toda a extensão;

Avenida Comandante Braz de Aguiar – entre a Avenida Generalíssimo Deodoro e a Passagem Mac Dowell;

Passagem Mac Dowell – em toda a extensão;

Avenida Gentil Bittencourt – entre a Passagem Mac Dowell e a Travessa Benjamin Constant;

Travessa Benjamin Constant – entre a Avenida Gentil Bittencourt e a Avenida Nossa Senhora de Nazaré; e

Rodovia Desembargador Paulo Frota – em toda a extensão.

Rua Carlos Gomes – ao lado do Hotel Princesa Louçã;

Av. Da Paz – estacionamento do Teatro da Paz;

Rua Silva Santos– ao lado do Hotel Princesa Louçã;

Travessa 1º de Março– atrás do Hotel Princesa Louçã;

Rua Gaspar Viana– entre a Avenida Presidente Vargas e a Travessa Frei Gil de Vila Nova; e

Travessa Frei Gil de Vila Nova– entre a Rua Gaspar Viana e a Rua Municipalidade.

Também fica proibida a circulação de veículos na passagem Monte Cristo (toda a extensão da via).

VEJA MAIS

Quem pode circular nas áreas restritas durante o período?

Durante o período de vigência do decreto, apenas veículos autorizados poderão acessar as vias interditadas. Estão permitidos:

veículos oficiais e credenciados para o evento;

viaturas de emergência, socorro e segurança pública;

veículos de moradores das áreas afetadas (somente para acesso às residências);

veículos de prestadores de serviços essenciais, mediante autorização da Central de Mobilidade e Trânsito.

Moradores das vias incluídas no decreto poderão circular normalmente, desde que utilizem garagens ou áreas privativas para estacionamento.