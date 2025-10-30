COP 30: o que vai mudar nas rotas dos ônibus na Arthur Bernardes e Rodovia do Tapanã? Veja!

A Prefeitura de Belém anunciou a implantação de desvios temporários nas rotas de ônibus que trafegam por duas importantes vias da capital, a avenida Arthur Bernardes e a rodovia do Tapanã, em função das interdições relacionadas à Cúpula de Líderes e da COP 30.

É fundamental que os usuários do transporte público fiquem atentos, pois as alterações serão aplicadas entre os dias 4 e 9 de novembro.

Desvios na Avenida Arthur Bernardes

As mudanças na avenida Arthur Bernardes afetam as linhas que se deslocam entre a rodovia do Tapanã e a av. Pedro Álvares Cabral, operando desvios temporários em ambos os sentidos.

VEJA MAIS

Sentido Icoaraci/Av. Pedro Álvares Cabral

Para os ônibus que se deslocam no sentido de Icoaraci em direção à avenida Pedro Álvares Cabral, o itinerário provisório será:

av. Arthur Bernardes > rodovia do Tapanã > av. Padre Bruno Sechi > av. Centenário > av. Júlio César > av. Norte > av. Arthur Bernardes > av. Pedro Álvares Cabral.

Sentido Av. Pedro Álvares Cabral/Icoaraci

No sentido contrário, da avenida Pedro Álvares Cabral para Icoaraci, o desvio temporário será:

av. Pedro Álvares Cabral > av. Arthur Bernardes > av. Sul > av. Júlio César > av. Centenário > av. Padre Bruno Sechi > rodovia do Tapanã > av. Arthur Bernardes.

Desvios na Rodovia do Tapanã

As linhas de ônibus que trafegam pela rodovia do Tapanã, em ambos os sentidos, também terão alterações temporárias em seus percursos.

Sentido Rodovia Mário Covas/Av. Arthur Bernardes

O itinerário para as linhas que saem da Rodovia Mário Covas em direção à avenida Arthur Bernardes será o seguinte:

av. Mário Covas > rodovia do Tapanã > av. Padre Bruno Sechi > av. Centenário > av. Júlio César > av. Norte > av. Arthur Bernardes.

Sentido Av. Arthur Bernardes/Rodovia Mário Covas

Para os veículos que fazem o percurso da avenida Arthur Bernardes em direção à Rodovia Mário Covas, o desvio implantado será:

av. Arthur Bernardes > av. Sul > av. Júlio César > av. Centenário > av. Padre Bruno Sechi > rodovia do Tapanã > av. Mário Covas.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)