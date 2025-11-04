Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Interdições previstas na Av. Arthur Bernardes para a COP 30 são canceladas

Rotas de ônibus seguem normalmente na avenida durante evento internacional

Hannah Franco
fonte

Avenida Arthur Bernardes terá trânsito normal durante a COP30. (Filipe Bispo / O Liberal)

A Prefeitura de Belém anunciou nesta terça-feira (4/11) que a avenida Arthur Bernardes não terá mais interdições nem desvios nas rotas de ônibus regulares durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30). A decisão foi tomada em conjunto com o Governo do Estado e o Governo Federal, após a redução no número de voos previstos na Base Aérea de Belém.

A via não precisará mais ser interditada, pois a maior parte das delegações internacionais e autoridades chegará diretamente ao Aeroporto Internacional de Belém.

Inicialmente, as interdições afetariam linhas entre a rodovia do Tapanã e a avenida Pedro Álvares Cabral. Com a mudança, os ônibus seguirão normalmente pelo trajeto.

Em nota, a Prefeitura de Belém reforçou que as demais ações de ordenamento e controle de tráfego "continuarão sendo adotadas conforme a necessidade, de forma integrada com os demais órgãos de segurança e trânsito dos três níveis de governo".

A Cúpula de Líderes acontece nos dias 6 e 7 de novembro, e a COP30 vai de 10 a 21 de novembro, no Parque da Cidade. 

Confira as outras interdições:

