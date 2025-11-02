Ruas de Belém são utilizadas para treinamento de segurança por conta da COP-30
Apesar de o evento começar apenas no dia 10 deste mês, Forças Armadas já organizam ações para escolta de líderes mundiais.
Algumas ruas de Belém foram utilizadas para um treinamento das Forças Armadas neste domingo (2/11) por conta da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30) em Belém. Trechos como os da avenida Júlio César, de esquina com a Almirante Barroso, no bairro de Souza, registraram lentidão no trânsito.
As ações do Exército Brasileiro neste domingo tinham como objetivo treinar os militares para o serviço de escolta de delegações, que deve começar na próxima semana, quando se inicia a Cúpula do Clima, que terá a presença de vários líderes mundiais. Pensando na redução dos impactos no trânsito e em garantir a segurança viária, autoridades federais, estaduais e municipais elaboraram o Plano Integrado de Mobilidade, que detalha as mudanças no tráfego da Grande Belém.
“Estava ciente (sobre as alterações), que foram divulgadas nas redes de comunicação. Costumo passar por aqui, mas é tranquilo, posso pegar rotas alternativas”, disse José Costa, que conduzia um carro e estava junto com a família quando passou pela interdição na Júlio César.
A tendência é que, durante a próxima semana, as vias da capital paraense tenham dois tipos de interdições: temporárias, entre os dias 4 e 9 de novembro, com a única finalidade de permitir a passagem de comboios — portanto, as vias serão liberadas logo após a passagem — e totais, entre os dias 2 e 21 de novembro. Mais de 420 mil pessoas receberão um comunicado do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), via mensagem de WhatsApp, com todas as informações sobre os pontos de interdição e as respectivas datas.
As pessoas que residem ou trabalham na Av. Dr. Freitas, entre a Av. Duque de Caxias e a Av. Rômulo Maiorana, devem acessar o local pela Av. Rômulo Maiorana. Aqueles que residem ou trabalham na Av. Duque de Caxias, entre a Trav. Alferes Costa e a Av. Dr. Freitas, devem acessar na esquina da Trav. Alferes Costa com a Av. Duque de Caxias. Em ambos os casos, será necessário apresentar o credenciamento e o comprovante de residência. Aqueles que não estão credenciados devem apresentar o comprovante de residência para ter a passagem liberada.
Entregadores e Correios podem ser solicitados por moradores e trabalhadores das vias interditadas. Para isso, o entregador deve apresentar alguma forma de comprovação de que realizará uma entrega no perímetro.
Durante todas as programações da COP 30, a capital paraense contará com 10 mil agentes de segurança pública estadual e municipal, 2,5 mil agentes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, além de 7 mil militares das Forças Armadas.
Confira as vias que serão bloqueadas
Interdição total
- Av. Júlio César, entre o Elevado Daniel Berg e a Av. Almirante Barroso;
- Av. Dr. Freitas, entre a Av. Rômulo Maiorana e a Av. Visconde de Inhaúma;
- Av. Duque de Caxias, entre a Trav. Alferes Costa e a Av. Dr. Freitas;
- Av. Brigadeiro Protásio.
As vias que terão interdição temporária serão bloqueadas pela manhã no sentido Centro/Parque da Cidade. No final do dia, o sentido será Parque da Cidade/Centro. As vias são:
- Av. Duque de Caxias;
- Av. José Malcher;
- Av. Magalhães Barata;
- Av. Domingos Marreiros;
- Trav. Castelo Branco;
- Av. Almirante Barroso;
- Av. Augusto Montenegro (pista BRT).
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA