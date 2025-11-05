Cúpula dos Líderes: Belém terá transporte público gratuito durante o feriado de 6 e 7 de novembro

Belém terá ônibus gratuitos nesta quinta-feira (6) e sexta-feira (7), quando a capital sediará a Cúpula dos Líderes, evento que reúne chefes de Estado, ministros e representantes de organismos internacionais para discutir estratégias de enfrentamento da crise climática. Durante os dois dias do evento, a prefeitura decretou feriado municipal. A gratuidade foi anunciada nesta quarta-feira (5).

A medida, adotada durante os dias de maior movimentação do evento, visa facilitar o deslocamento de moradores e visitantes da cidade, de acordo com a prefeitura. Além do decreto de feriado municipal, estão em vigor no mês de novembro as férias escolares e o regime de teletrabalho até o dia 21 de novembro, de acordo com o período de realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30).

“A iniciativa garante que belenenses e turistas possam circular com mais facilidade pelos bairros e distritos da capital paraense, aproveitando os principais pontos turísticos, gastronômicos e culturais sem precisar pagar passagem. Além disso, estimula o uso do transporte público como alternativa sustentável, alinhada ao propósito de uma cidade que se prepara para sediar o maior evento climático do planeta”, detalhou a prefeitura.

