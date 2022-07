Vai chover em Belém? Segunda semana de julho pode ter chuvas leves a moderadas, diz Semas

Nos próximos dias, haverá muita nebulosidade e chuvas leves a moderadas com curta duração, principalmente no período da noite, em Belém, segundo informou a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). O mês de julho, na região amazônica, é marcado pela redução das chuvas e altas temperaturas.

As chuvas e a nebulosidade estão ocorrendo pela atuação de sistemas conhecidos como distúrbios ondulatórios de leste, que são perturbações no campo de pressões atmosféricas ocorridas nos ventos Alísios, e geralmente esses distúrbios ocasionam nesse período, em nossa região, mais nebulosidade que o normal e chuvas leves e por vezes isoladas.

Neste ano, as chuvas ocorrerão acima da média, em função das características das Temperaturas da Superfície do Mar (TSM), Oceano Pacífico com fenômeno La Niña e águas do Oceano Atlântico mais aquecidas na faixa equatorial, atuando simultaneamente. A Semas informou também que a média de chuvas para julho na Região Metropolitana de Belém (RMB) indica um valor de aproximadamente 150 milímetros (mm).

Quando vai chover em Belém?

A Defesa Civil de Belém divulgou recentemente um novo alerta para as chuvas na capital nesta terça-feira (5). De acordo com o órgão municipal, as chuvas são esperadas com mais intensidade a partir das 10h de terça-feira (5) às 11h de quarta-feira (6), conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão, segundo o Instituto, é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e de ventos intensos.

O alerta amarelo é o de menor gravidade (os níveis mais altos são laranja e vermelho), mas merece também atenção da população. O alerta amarelo representa risco moderado (com situação meteorológica apenas com potencial de tornar-se perigosa), enquanto o alerta laranja é para risco alto (com situação meteorológica perigosa) e o alerta vermelho é para risco muito alto (com situação meteorológica de grande perigo).