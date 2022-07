Belém começa julho com temperaturas mais amenas e semana chuvosa

A primeira segunda-feira (4) de julho começou com temperatura mais amena e previsão de dias nublados e chuvosos ao longo desta semana, aponta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A meteorologia prevê ainda que esse cenário, que se manterá a semana toda, também aponta tendência de queda ainda maior na temperatura até o fim da semana.

Nesta segunda, a manhã, a tarde e a noite serão de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com ventos de intensidade fraca. A umidade do ar variando entre 55% (mínima) a 95% (máxima), e a temperatura terá mínima de 25ºC e máxima de 33ºC.

Que horas vai chover em Belém?



A Defesa Civil de Belém divulgou recentemente um novo alerta para as chuvas na capital nesta segunda e terça-feira (5). Segundo o órgão municipal, as chuvas são esperadas com mais intensidade entre as 13h desta segunda e as 10h desta terça. O alerta amarelo é o de menor gravidade (os níveis mais altos são laranja e vermelho), mas merece também atenção da população.

O alerta amarelo representa risco moderado (com situação meteorológica apenas com potencial de tornar-se perigosa), enquanto o alerta laranja é para risco alto (com situação meteorológica perigosa) e o alerta vermelho é para risco muito alto (com situação meteorológica de grande perigo).

O Instituto Nacional de Meteorologia publicou alerta amarelo para nossa região com validade a partir das 13h de hoje. A cor significa que as chuvas intensas previstas para o período têm potencial para se tornarem perigosas. Fique atento.

Em caso de emergência, ligue 190

Temperaturas em queda



Segundo dados do Inmet, esse clima chuvoso deve se manter até sexta-feira (8), quando a previsão ainda prevê queda ainda maior da temperatura.

A previsão para o último dia útil da semana é para que a temperatura mínima chegue à casa dos 22°C e a temperatura máxima pela primeira vez não ultrapasse a casa dos 30°C, com previsão de 29°C, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).