Vacinação contra covid, em Belém, está disponível apenas para pessoas com idade acima de 12 anos

Em Belém, a vacinação contra a covid-19 está disponível apenas para pessoas com idade acima de 12 anos. Isso tanto para a primeira dose quanto para as demais do esquema vacinal. É que o município dispõe apenas da vacina Pfizer adulta.

A informação foi divulgada, nesta segunda-feira (16), pela Secretaria Municipal de Saúde de Belém. A Sesma acrescentou que as demais faixas etárias e grupos específicos terão o atendimento regularizado assim que novas remessas de vacinas chegarem. E afirmou que a previsão sobre a chegada de novas doses se mantém até a próxima sexta-feira (20).

Veja onde se vacinar em Belém com a Pfizer adulta

A vacina contra a covid 19 Pfeizer adulta estará disponível de segunda a sexta-feira em todas as unidades básicas de saúde e Unama Alcindo Cacela, no horário de 8 às 17h;

No Hospital Geral do Exército, o horário é de 9 às 12h;

No Hospital Militar da Aeronáutica o atendimento é das 8 às 17h;

No Hospital Naval, somente às terças e quintas-feiras, de 8 às 12h.