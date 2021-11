Adolescentes de 12 a 17 anos recebem a primeira ou segunda dose da Pfizer em Belém

Adolescentes nascidos entre 2004 e 2009 — 12 a 17 anos — receberam, nesta quarta-feira (4), a primeira ou a segunda dose da vacina da Pfizer em Belém. Nos 25 postos de vacinação disponíveis na capital e distritos, a movimentação começou logo nas primeiras horas da manhã. No total, mais de dois milhões de doses já foram aplicadas, e a meta da campanha é imunizar pelo menos 75% da população até o final de novembro.

No posto do Mirante do Rio da Universidade Federal do Pará (UFPA), a procura pela vacina foi considerada tranquila, sem grandes filas ou aglomerações. Muitas famílias chegaram cedo, buscando aliviar a ansiedade que é comum aos adolescentes. Foi o caso de Erick Rafael, de 17 anos, e da irmã Rafaelly Vitória, de 13, que estavam acompanhados da mãe, a manicure Estefany Pontes.

"Eles estavam muito ansiosos, inclusive ela [Rafaelly] tinha perdido o documento dela, mas eu vim aqui hoje e consegui resolver, porque as aulas vão começar agora e eu estava preocupada porque ela ainda não tinha tomado nenhuma dose", disse a mãe. "É uma expectativa boa, porque depois de tudo que passamos, a gente fica com medo de acontecer alguma coisa com os nossos filhos".

A manicure Estefany Silva levou os dois filhos, Erick Rafael, 17, e Rafaelly Vitória, 13, para receberem a segunda dose da vacina na UFPA (Ivan Duarte/ O Liberal)

A pequena Raíssa Geovanna, de 12 anos, também estava acompanhada da mãe, Milene Araújo, e contou que a ansiedade era grande para tomar a segunda dose da vacina. "Hoje eu nem vou pra aula, vou ficar em repouso", pontuou. A mãe também ficou aliviada. "Depois de termos perdido cinco pessoas da família pra essa doença, agora eu fico mais tranquila. É a única filha que eu tenho".

Na reta final da campanha de vacinação, a meta de vacinar 75% da população já está quase sendo alcançada. No próximo dia 12, os pontos de vacinação exclusivos para covid-19 serão fechados na capital e vão ficar concentrados nas unidades de saúde. Para a enfermeira Rosa Helena Monteiro, a expectativa é de que cada vez mais pessoas procurem se vacinar e que o número de imunizados com as duas doses continue crescendo.

"Nossa expectativa para finalizar aqui o nosso ponto, é atingir a nossa meta, que é mais de 90%. A gente queria mesmo era chegar a 100%, mas sabemos que não é possível. Foi um ano bem intenso desde o dia 19 de janeiro, e a gente já está até com saudade. Mas a sensação é de dever cumprido com a nossa comunidade. Trabalhamos muito com a população e tivemos uma acolhida muito grande, recebemos eles com muito carinho", concluiu.