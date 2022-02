Vacinação contra a covid-19 neste domingo tem procura variada por faixa etária em Belém

Queme stá procurando os pontos de imunização neste final de semana em Belém está encontrando um fluxo menor de pessoas em relação aos dias de semana. Em um shopping da capital paraense, a expectativa é manter o ritmo e vacinar 700 pessoas ao longo do domingo (13), entre adultos e crianças, visto que a vacinação está destinada para todos acimas de 12 anos - primeira a terceira dose - e a quarta dose aos imunossuprimidos.

Mara Santos, enfermeira e coordenadora do posto de Vacinação do Shopping do Reduto, conta que o fluxo de pessoas é intenso durante a semana e, no final de semana, continua. No entanto, a concentração se distribuí pelos horários, até às 19h. Ela destaca uma grande e procura de primeira dose da vacina da Covid por adultos e acredita que se dá pela cobrança do passaporte vacinal.

"Geralmente a gente vacina 100 crianças e 600 adultos por dia aqui neste posto. Muitos adultos chegam para tomar a primeira dose. Acredito que seja por conta dos locais públicos que estão pedindo a carteirinha de vacinação. A expectativa para hoje é que se mantenha este ritmo e vacinemos umas 700 pessoas no geral", comentou Mara.

Ela relembra que a procura aumentou e que as equipes de saúde ouvem muita reclamação das pessoas estão indo, mas que não gostaria de se vacinar. "Aquela situação, os locais cobram a vacinação em dia, mas eles chegam aqui e acabam xingando a gente, dizendo que estão se vacinando porque estão sendo obrigados. Mas também tem a realidade das pessoas que são mais humildes, que vêm do interior e acabam tomando a primeira dose", explica.

Algumas famílias aproveitaram o final de semana de passeio para também reforçar a imunidade contra a covid-19. Jurema Nogueira é mãe do Jefferson Tarcísio, 8 anos. Enquanto ela estava tomando a terceira dose, o filho tomou a primeira e recebeu junto da carteirinha de vacinação seu certificado de coragem. "Eu me sinto muito feliz. Já que essa doença já acabou com muitas famílias. Todo mundo se vacinou em casa. Eu conversei com ele, que é importante para estar vivo, com saúde e proteger contra essa doença que está aqui. Veio tranquilo para tomar a vacina. Venham trazer seus filhos, deem o exemplo, venham se vacinar! É um bem pra humanidade toda", alertou.

Débora Braga, 20 anos, estava em busca da terceira dose. Era a primeira da fila. A jovem conta que sempre está atenta ao calendário vacinal, para não ficar descoberta da proteção. "Eu tive Covid no começo da pandemia. Quando eu soube que a vacina estava disponível, eu quis me vacinar, porque era o que eu mais esperava. E foi muito gratificante. Eu procurei ficar atenta ao calendário, porque a vacina tem um período certo para ela fazer efeito. Para fazer o acompanhamento e informar outras pessoas que não sabem. Então, fiz tudo certinho para manter a cobertura. Se tiver outras doses, vou tomar quantas forem preciso para reforçar a saúde".