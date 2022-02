Governador Helder Barbalho e esposa recebem a 3ª dose da vacina contra a covid

O governador do Estado, Helder Barbalho, recebeu na manhã deste sábado (12), a terceira dose da vacina contra covid-19, em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do município Ananindeua. Ele chegou ao local acompanhado da esposa, Daniele Barbalho, e dos filhos Heva e Thor, que também foram vacinados com a primeira dose do imunizante pediátrico. A família foi vacinada após 30 dias de recuperação da infecção pelo coronavírus.

“A vacina é um instrumento, o maior aliado ao enfrentamento da pandemia. Que estejamos protegidos, imunizados, e a partir daí possamos vencer essa pandemia. É fundamental que cada cidadão possa ter a responsabilidade consigo e com o próximo, acompanhando o calendário de vacinação, aqueles que já tomaram a primeira dose buscar tomar a segunda dose e em seguida a dose de reforço. E aqueles que ainda não vacinaram precisam ter a compreensão de que este é o único instrumento que temos para vencer esse momento”, declarou o chefe do Poder Executivo estadual.

Helder Barbalho destacou a emoção ao levar os filhos Heva, de 6 anos, e Thor, de 10 anos, para tomar a primeira dose da vacina pediátrica contra a covid-19 e ainda ressaltou que é fundamental a compreensão dos pais de levarem seus filhos para receber a vacina. “Hoje nós estamos muito felizes, eu e Daniela, como pai e mãe, de poder trazer o Thor e a Heva para receber a sua primeira dose, mostrando que a vacina é fruto de pesquisa, de ciência e que salva vidas. A vacina é um caminho fundamental para também proteger nossas crianças”, frisou.

Atualmente, de acordo com o Vacinômetro, plataforma administrada pela Sespa, até a última quarta-feira (9), o Pará já recebeu 13.909.660 doses de vacinas do Ministério da Saúde (MS). Desse total, 13.209.124 (94,96%) já foram enviadas aos 144 municípios paraenses. Até o momento, foram aplicadas 12.390.463: 1ª dose - 5.992.107 (80,23%); 2ª dose e dose única (5.513.143 (73,82%); 3ª dose - 885.213 (11,85%).