UsiPaz Terra Firme completa dois anos de atividades

A Usina da Paz Terra Firme, em Belém, completa dois anos de fundação nesta sexta-feira (6). Oitavo complexo de cidadania entregue pelo Governo do Estado no Pará, a unidade já garantiu mais de um milhão de atendimentos à população e se consolidou como um ponto de referência na promoção da inclusão, educação, cidadania e transformação social para os moradores do bairro.

Com mais de 70 serviços gratuitos disponibilizados à comunidade, a UsiPaz Terra Firme se tornou um espaço de oportunidades e tem mudado para melhor a vida da população, com a oferta de cursos profissionalizantes, aulas de reforço escolar, atividades culturais e esportivas, além de atendimentos de saúde, cidadania e assistência social.

O complexo dispõe de uma estrutura moderna e funcional, com espaços equipados e preparados para garantir atendimentos de excelência, como salas para atendimentos médicos e odontológicos, espaços para a emissão de documentos, quadra poliesportiva, bibliotecas, piscina, entre outros.

VEJAS MAIS

Para os moradores do bairro, a Usina representa uma verdadeira transformação, como afirma a dona de casa Elane Tavares. “Antes o nosso bairro era conhecido por crimes, mas a Usina da Paz mostrou que aqui existem pessoas de bem, de família. Hoje minha filha faz balé e meu filho natação, coisas que eu não poderia pagar. Então, minha palavra para a Usina é gratidão, pelas oportunidades e pela dedicação de todos com os nossos filhos. Que Deus possa abençoar cada colaborador da Usina da Paz” disse a moradora do bairro da Terra Firme.

Gersa Silva, também moradora do bairro da Terra Firme, ainda lembra de como era a realidade antes da chegada da UsiPaz. “Antes, aqui era bem ruim, porque a gente não tinha este espaço. Hoje podemos fazer tudo aqui na Usina, como ter atendimento médico e nossos filhos e netos também podem fazer atividades físicas. Nosso bairro está melhorando. É muito bom o espaço da Usina e ela tem contribuído muito com a população da Terra Firme”, declarou.

Para a secretária de Estado de Articulação da Cidadania, Elieth de Fátima Braga, o aniversário da Usina da Paz Terra Firme é um momento para celebrar e seguir avançando com o projeto no bairro. “O trabalho realizado na Usina é um marco para a Terra Firme. Nosso objetivo é seguir fortalecendo a comunidade por meio das oportunidades que aqui são dadas. A Usina é um local de transformação e é muito gratificante ver como ela tem impactado a vida de tantas famílias de uma forma tão positiva” afirmou a titular da Seac.

Segurança

No contexto da segurança pública, a UsiPaz Terra Firme também tem contribuído para a redução dos índices de criminalidade. Dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), apontam que, em 2024, os casos de roubos registrados no bairro sofreram uma redução de 22,5%.

Celebração - Nesta sexta-feira (6), uma programação especial será realizada para celebrar o aniversário de 2 anos da Usina da Paz. Ao longo da manhã serão oferecidas atividades esportivas e de lazer na piscina. Já a partir de 18h, serão realizados desfiles, apresentações culturais e os tradicionais parabéns à Usina da Paz. Acompanhe a programação completa no Instagram oficial @Usinasdapaz.

A UsiPaz Terra Firme fica localizada na Passagem Belo Horizonte, entre Avenida Perimetral e a Passagem do Arame, ao lado do terreno da Eletronorte.