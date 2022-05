Urubu atinge fiação elétrica e deixa perímetros na Pedreira sem energia nesta quarta (11)

Por volta das 9h10 desta quarta-feira (11), uma ave urubu chocou-se contra a fiação elétrica no cruzamento da avenida Pedro Miranda com a travessa Mauriti, no bairro da Pedreira, e provocou a interrupção do fornecimento de energia àquele trecho de Belém por cerca de uma hora e 20 minutos. Pessoas que estavam no local no momento do fato relataram que o choque da ave com a fiação provocou impacto no transformador de energia elétrica.

A alteração na estrutura de distribuição de energia elétrica teve reflexo imediato no funcionamento do posto de saúde da Pedreira, na própria esquina da Pedro Miranda com a Mauriti, um cruzamento com fluxo intenso de pedestres e veículos ao longo do dia no bairro. A unidade pública de saúde acabou ficando sem receber energia. Uma equipe técnica da Equatorial, concessionária de energia elétrica, foi acionada para comparecer ao local.

Outros pontos que ficaram sem fornecimento de energia elétrica foi a travesssa da Vileta, entre Pedro Miranda e avenida Marquês de Herval, e a Pedro Miranda com a travessa do Chaco. Somente por volta das 10h30, a energia foi restabelecida.