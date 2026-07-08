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Único mosteiro beneditino masculino da Amazônia inicia Festividade de São Bento nesta quarta (8)

As celebrações serão realizadas na capela de um colégio de Belém, no bairro da Campina

Ayla Ferreira
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Mosteiro de São Bento, localizado na Capela do Colégio Santo Antônio. (Foto: José Lucas / Mosteiro de Belém)

São Bento é conhecido pela oração cravada em uma medalha e muito procurado por devotos que buscam proteção contra o mal. Celebrado pela Igreja Católica no dia 11 de julho, o santo italiano terá uma festividade alusiva em Belém, com início nesta quarta-feira (8) no Mosteiro de São Bento, localizado na Capela do Colégio Santo Antônio, no centro da capital. Belém é a única cidade da Amazônia com um mosteiro masculino da Ordem Beneditina, que tem presença no Brasil desde o final do século XVI.

De 8 a 10 de julho, a festividade terá o Tríduo de São Bento, com celebrações sempre às 19h. No dia 11 de julho, dia do padroeiro, as Missas serão realizadas em dois horários: às 10h da manhã, celebrada pelo arcebispo de Belém, Dom Júlio Endi Akamine; e às 19h, pelo arcebispo emérito de Belém, Dom Alberto Taveira.

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A programação conta com uma programação litúrgica e também com venda de comidas e itens de arte sacra produzida pelos monges. Os religiosos do Mosteiro rezam o Ofício Divino sete vezes ao dia e dedicam a outra parte aos estudos e ao trabalho manual. Os produtos fabricados pelos mesmos são diversos, como imagens sacras e terços, além de paramentos litúrgicos, como costura e bordados.

Os monges também se dedicam à culinária, com receitas tradicionais de bolos, tortas, geleias e o famoso bricelet, biscoito fino de origem suíça, que chegou ao Brasil através de freiras beneditinas que viviam em um convento de Sergipe.

Único da Amazônia

O Mosteiro de São Bento de Belém é o único mosteiro masculino da Ordem Beneditina instalado na Amazônia. Há também um mosteiro beneditino feminino em Palmas, no Tocantins. Antes de desembarcar em Belém, a comunidade monástica estava estabelecida na cidade de São Caetano, no estado de Pernambuco. A transferência foi concluída no final de 2023 e, em 2024, o Mosteiro iniciou as atividades na parte antiga da Capela do Colégio de Santo Antônio.

As celebrações abertas aos fiéis são acompanhadas pelo canto gregoriano, marca da espiritualidade beneditina e dos mosteiros ao redor do mundo. “Os monges também prestam acolhida aos fiéis e peregrinos que desejam conhecer a espiritualidade beneditina, tendo o auxílio do sacramento da confissão e demais que são realizados na capela”, detalha Dom Leão Magno OSB (sigla para Ordo Sancti Benedicti, “Ordem Beneditina”, em tradução livre), Prior (Superior) do Mosteiro de Belém.

O espaço não é constituído apenas por monges. Os chamados oblatos e oblatas são pessoas leigas, solteiras ou casadas, que são uma extensão dos que vivem a Regra de São Bento em casa, na família e no trabalho, sendo mais numerosos que os monges. São "monges e monjas de coração”, que vivem fora do Mosteiro, mas comprometidos espiritualmente com o espaço. 

Segundo Dom Leão Magno, a regra de São Bento escrita em 529 influenciou a construção ocidental. "Desde a formação humana, com as escolas e faculdades, mas sobretudo a formação religiosa e o dinamismo presente em sua regra, conhecida no mundo inteiro pelo lema “ora et labora” (reza e trabalha)”, explica.

Confira a programação

Festividade de São Bento em Belém

Data: 8 a 11 de julho
Local: capela do Colégio Santo Antônio, na praça Dom Macedo Costa, ao lado do Hospital Ordem Terceira, na rua Gaspar Viana, nº 572, Campina, Belém.

8 de julho
19h - Santa Missa com Monsenhor Agostinho Cruz - Vigário Geral e Cura da Catedral de Belém


9 de julho 
19h - Santa Missa com Dom Prior Leão Magno OSB - Prior do Mosteiro de Belém


10 de julho
19h - Santa Missa com Cônego Beltrão, da Paróquia de Sant’Anna


11 de julho - Solenidade de São Bento
10h - Santa Missa com o arcebispo de Belém, Dom Júlio Endi Akamine
19h - Santa Missa com o arcebispo emérito de Belém, Dom Alberto Taveira

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