Único mosteiro beneditino masculino da Amazônia inicia Festividade de São Bento nesta quarta (8)

São Bento é conhecido pela oração cravada em uma medalha e muito procurado por devotos que buscam proteção contra o mal. Celebrado pela Igreja Católica no dia 11 de julho, o santo italiano terá uma festividade alusiva em Belém, com início nesta quarta-feira (8) no Mosteiro de São Bento, localizado na Capela do Colégio Santo Antônio, no centro da capital. Belém é a única cidade da Amazônia com um mosteiro masculino da Ordem Beneditina, que tem presença no Brasil desde o final do século XVI.

De 8 a 10 de julho, a festividade terá o Tríduo de São Bento, com celebrações sempre às 19h. No dia 11 de julho, dia do padroeiro, as Missas serão realizadas em dois horários: às 10h da manhã, celebrada pelo arcebispo de Belém, Dom Júlio Endi Akamine; e às 19h, pelo arcebispo emérito de Belém, Dom Alberto Taveira.

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A programação conta com uma programação litúrgica e também com venda de comidas e itens de arte sacra produzida pelos monges. Os religiosos do Mosteiro rezam o Ofício Divino sete vezes ao dia e dedicam a outra parte aos estudos e ao trabalho manual. Os produtos fabricados pelos mesmos são diversos, como imagens sacras e terços, além de paramentos litúrgicos, como costura e bordados.

Os monges também se dedicam à culinária, com receitas tradicionais de bolos, tortas, geleias e o famoso bricelet, biscoito fino de origem suíça, que chegou ao Brasil através de freiras beneditinas que viviam em um convento de Sergipe.

Único da Amazônia

O Mosteiro de São Bento de Belém é o único mosteiro masculino da Ordem Beneditina instalado na Amazônia. Há também um mosteiro beneditino feminino em Palmas, no Tocantins. Antes de desembarcar em Belém, a comunidade monástica estava estabelecida na cidade de São Caetano, no estado de Pernambuco. A transferência foi concluída no final de 2023 e, em 2024, o Mosteiro iniciou as atividades na parte antiga da Capela do Colégio de Santo Antônio.

As celebrações abertas aos fiéis são acompanhadas pelo canto gregoriano, marca da espiritualidade beneditina e dos mosteiros ao redor do mundo. “Os monges também prestam acolhida aos fiéis e peregrinos que desejam conhecer a espiritualidade beneditina, tendo o auxílio do sacramento da confissão e demais que são realizados na capela”, detalha Dom Leão Magno OSB (sigla para Ordo Sancti Benedicti, “Ordem Beneditina”, em tradução livre), Prior (Superior) do Mosteiro de Belém.

O espaço não é constituído apenas por monges. Os chamados oblatos e oblatas são pessoas leigas, solteiras ou casadas, que são uma extensão dos que vivem a Regra de São Bento em casa, na família e no trabalho, sendo mais numerosos que os monges. São "monges e monjas de coração”, que vivem fora do Mosteiro, mas comprometidos espiritualmente com o espaço.

Segundo Dom Leão Magno, a regra de São Bento escrita em 529 influenciou a construção ocidental. "Desde a formação humana, com as escolas e faculdades, mas sobretudo a formação religiosa e o dinamismo presente em sua regra, conhecida no mundo inteiro pelo lema “ora et labora” (reza e trabalha)”, explica.

Confira a programação

Festividade de São Bento em Belém

Data: 8 a 11 de julho

Local: capela do Colégio Santo Antônio, na praça Dom Macedo Costa, ao lado do Hospital Ordem Terceira, na rua Gaspar Viana, nº 572, Campina, Belém.

8 de julho

19h - Santa Missa com Monsenhor Agostinho Cruz - Vigário Geral e Cura da Catedral de Belém



9 de julho

19h - Santa Missa com Dom Prior Leão Magno OSB - Prior do Mosteiro de Belém



10 de julho

19h - Santa Missa com Cônego Beltrão, da Paróquia de Sant’Anna



11 de julho - Solenidade de São Bento

10h - Santa Missa com o arcebispo de Belém, Dom Júlio Endi Akamine

19h - Santa Missa com o arcebispo emérito de Belém, Dom Alberto Taveira