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Acamp 2026 reúne cerca de 2 mil jovens católicos na Fazenda da Esperança, em Mosqueiro

O encontro reúne momentos de espiritualidade, formação religiosa, convivência e atividades recreativas, fortalecendo a vivência da fé durante o período de férias

O Liberal
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Acamp 2026 reúne cerca de 2 mil jovens católicos na Fazenda Esperança, em Mosqueiro. (Foto: Arquivo)

Cerca de dois mil jovens de diversas paróquias da Arquidiocese de Belém e Região Metropolitana participam, até domingo (5), do V Acampamento Arquidiocesano da Juventude. Realizado na Fazenda da Esperança, em Mosqueiro, o encontro reúne momentos de espiritualidade, formação, convivência e atividades recreativas, fortalecendo a vivência da fé durante o período de férias. Neste ano, o “Acamp” é direcionado pelo tema “A Perfeita Alegria”, inspirado em São Francisco de Assis.

Segundo o responsável técnico e operacional da Fazenda da Esperança, Luciano Figueiredo, esta é a segunda vez consecutiva que o espaço recebe o evento.

“É o acampamento da juventude da Arquidiocese de Belém. Todas as paróquias enviam os jovens e recebemos uma média de quase dois mil participantes. Durante esses quatro dias, eles vivenciam uma programação com gincanas, momentos de espiritualidade, missas, formações e outras atividades voltadas ao crescimento da fé”, explicou.

Diferentemente de encontros realizados apenas durante o dia, os participantes permanecem hospedados no local durante toda a programação. “Eles ficam acampados. Cada grupo trouxe suas barracas e montou sua estrutura aqui na Fazenda. Todos permanecem no espaço até o encerramento do evento, no domingo”, afirmou.

Além das celebrações religiosas, o encontro também reserva momentos de descontração, apresentações musicais e atrações voltadas ao público jovem.

“Tivemos a participação do DJ Moisés, que é um dos principais DJs católicos do Brasil, além de bandas católicas de alcance nacional. É um evento muito grande, que une oração e alegria, mostrando que é possível viver a fé também com momentos de convivência e diversão”, destacou Luciano.

Um dos espaços que mais desperta o interesse dos participantes é a Tenda Vocacional, preparada para ajudar os jovens a refletirem sobre sua missão dentro da Igreja.

“No espaço, eles podem conhecer diferentes formas de viver a fé, fazer perguntas, esclarecer dúvidas e descobrir que Deus continua chamando cada pessoa para uma missão específica. É um convite para que cada jovem descubra seu propósito e sua vocação no Reino de Deus”, ressaltou.

Para Luciano, a escolha da Fazenda da Esperança como sede do acampamento está diretamente ligada à missão desenvolvida pela instituição.

“A Fazenda é uma obra de evangelização. Aqui vivemos a prática do Evangelho todos os dias e damos testemunho de pessoas que encontraram um novo caminho depois de enfrentarem a dependência química. Em Mosqueiro, já são dez anos restaurando vidas. A Fazenda da Esperança tem 43 anos de história, oito unidades no Pará, está presente em todos os estados brasileiros e em 29 países”, disse.

Ele também destacou que os acolhidos da comunidade participam ativamente da programação. “Todos os nossos jovens participam. Eles ajudam na organização, no apoio e também nas celebrações. Nossa missão é receber cada participante com muito amor para que eles conheçam o estilo de vida da Fazenda e compreendam que é o amor vivido no Evangelho que move essa obra”, enfatizou.

O encerramento do V Acampamento Arquidiocesano da Juventude está marcado para domingo (5), às 11h, com uma missa presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa. 

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