Último paciente do Hospital de Campanha é transferido nesta quinta-feira (14)

Após 18 meses em funcionamento, o último paciente do Hospital de Campanha para o tratamento de Covid-19 foi transferido para outra unidade hospitalar nesta quinta-feira (14).

Nesse tempo, 7.350 pacientes foram atendidos, sendo mais de 4,9 mil altas, 2 mil óbitos e mais de 300 transferências. O Hospital foi aberto em 10 de abril de 2020, inicialmente com 420 leitos exclusivos para a covid-19 na regulação. Após o encerramento e construção do memorial, lentamente será iniciado o processo de retomada do perfil original do Centro de Convenções. Esse processo deve ser concluído até o final de 2022.