Último fim de semana das férias escolares será marcado por pancadas de chuva na RMB

Os paraenses, visitantes e turistas que escolherem as praias, piscinas e balneários da região metropolitana de Belém, incluindo os distritos de Mosqueiro, Outeiro e Salinópolis, além de outras cidades do Pará, deverão se atentar ao alerta da previsão do tempo para não enfrentarem imprevistos neste último final de semana das férias escolares. O mês de julho começou com poucos dias ensolarados e alguns dias com chuvas intensas.

Nesta sexta-feira (12), sábado (13) e domingo (14), a RMB terá nuvens espaçadas, céu parcialmente nublado e chuvas com potencial para trovoadas. Segundo a previsão da meteorologia, a sexta-feira será marcada por chuvas leves. No sábado, o dia será de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva. No domingo, as chuvas tendem a ser leves.

Apesar das garoas, altas temperaturas têm marcado o mês de julho, evento típico do Verão Amazônico, como explicou o Coordenador do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Adriróseo Alves dos Santos. "O mês de julho é marcado pelo chamado Verão Amazônico, período de altas temperaturas e redução gradativa das chuvas. Na Região Metropolitana de Belém, a média histórica de precipitação para o mês é de 156 mm, com temperaturas que variam entre 22,8°C (mínima) e 36,2°C (máxima). A umidade relativa do ar gira em torno de 81,5%. No entanto, em 2025, o mês de julho está mais chuvoso que o normal. Até o dia 10, Belém já acumulou 120,2 mm de chuva, o que representa 77% da média climatológica mensal. Esse comportamento atípico está sendo provocado pela intensificação dos ventos alísios, que trazem mais umidade do oceano, além do aquecimento anômalo das águas do Atlântico Equatorial, que margeiam o litoral paraense. Essa combinação favorece a formação de nuvens convectivas, aquelas associadas a pancadas de chuva rápidas e intensas, principalmente no período da tarde, muitas vezes acompanhadas de ventos fortes e trovoadas", concluiu.

Segundo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), o clima de instabilidade favorece as chuvas. "Para o segundo final de semana das férias de julho, as condições termodinâmicas da atmosfera apresentam áreas de instabilidade, resultando em pancadas de chuvas fortes no final da tarde e início da noite no Nordeste Paraense, Região Metropolitana de Belém e Marajó. Chuvas essas que adentraram na madrugada do dia seguinte em algumas localidades em forma de chuvas fracas", informou.

A previsão para outras regiões do estado indica o mesmo clima de instabilidade, conforme explicou o representante da Semas. “Para a região da Calha Norte e Baixo Amazonas, as chuvas virão em forma de pancadas na sexta e no sábado, enquanto no domingo as chuvas ocorrerão de forma leve. Contudo, no centro-sul do estado, não há área de instabilidade, contudo, são aguardadas altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar. Durante todo esse período, essas condições exigem cuidados específicos à saúde humana, em especial de crianças e idosos”, ressaltou.

A população deve se manter atenta a possíveis alertas e boletins meteorológicos, alertou o representante do Inmet, Adriróseo Alves dos Santos. “Especialmente em áreas urbanas mais vulneráveis, onde chuvas intensas podem provocar alagamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica”, pontuou.

Previsão para o distrito de Mosqueiro:

Na sexta-feira (11), o céu terá muitas nuvens e pancadas de chuva com trovoadas isoladas à tarde. 80% de chance de chuva entre 14hs e 17hs.

O sábado (12), terá chuvas isoladas ao final da tarde. 70% de chance de chuvisco entre 15hs e 18hs. Máxima de 30°C, sensação térmica de 36°C.

No domingo (13), chuvas fracas e isoladas ao longo do dia. Máxima de 31°C em Belém e 30°C em Mosqueiro, com sensação térmica de até 37°C.

Salinópolis

Previsão do tempo para todo o nordeste do Pará:

No nordeste paraense, nas regiões dos distritos de Outeiro, Salinópolis e Viseu, na sexta-feira (11) terá chuvas fracas pela manhã e pancadas isoladas acompanhadas de rajadas de vento à tarde e à noite. A temperatura varia entre 24°C e 30°C.

No sábado (12), Bragança segue com céu parcialmente nublado e possibilidade de pancadas de chuva à tarde, com mínima de 23°C e máxima de 30°C.

Já no domingo (13), São João de Pirabas pode registrar chuva forte em áreas isoladas, com tarifas entre 24°C e 30°C.

Previsão para o fim da semana no sudeste:

Goianésia do Pará terá sol e nuvens espaçadas durante toda a sexta-feira, sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 21°C e 32°C.

Em São Geraldo do Araguaia, o sábado será de calor intenso, com máxima de 36°C e sem registro de chuva.

No domingo, Canaã dos Carajás terá céu parcialmente nublado, mas o tempo permanece firme, com mínima de 24°C e máxima de 34°C.

Previsão do tempo para o sudoeste:

Em Jacareacanga, a sexta-feira pode ter chuvas isoladas na madrugada, mas o restante do dia será de tempo firme, com máxima de 32°C.

Em Trairão (sábado) e Novo Progresso (domingo), não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 18°C ​​e 35°C.

A umidade relativa do ar segue alto no litoral e mais baixo no interior, especialmente no sudoeste, onde os índices podem chegar a 20%.

Previsão para Santarém e região do Tapajós:

Instabilidades associadas à Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) continuam atuando, mesmo fora de sua posição central. A previsão é de muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante os três dias. Temperatura máxima de 30°C, com sensação térmica de até 34°C.