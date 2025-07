Último fim de semana das férias de julho será marcado por pancadas de chuva na RMB

Os paraenses, visitantes e turistas que escolherem as praias, piscinas e balneários da região metropolitana de Belém e de outras cidades do Pará, deverão se atentar ao alerta da previsão do tempo para não enfrentarem imprevistos neste último final de semana das férias escolares. O mês de julho começou com poucos dias ensolarados e alguns dias com chuvas intensas.

Nesta sexta-feira (12), sábado (13) e domingo (14), os dias terão nuvens espaçadas, céu parcialmente nublado e chuvas com potencial para trovoadas na região metropolitana de Belém, incluindo os distritos de Mosqueiro, Outeiro e Salinópolis. De acordo com a previsão da meteorologia, a sexta-feira será marcada por chuvas leves. No sábado, o dia será de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva. No domingo, apesar do clima nublado, as chuvas tendem a ser leves.

Segundo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), o clima de instabilidade favorece as chuvas. "Para o segundo final de semana das férias de julho, as condições termodinâmicas da atmosfera apresentam áreas de instabilidade, resultando em pancadas de chuvas fortes no final da tarde e início da noite no Nordeste Paraense, Região Metropolitana de Belém e Marajó. Chuvas essas que adentraram na madrugada do dia seguinte em algumas localidades em forma de chuvas fracas", informou.

A previsão para outras regiões do estado indica o mesmo clima de instabilidade, conforme explicado o representante da Semas. “Para a região da Calha Norte e Baixo Amazonas, as chuvas virão em forma de pancadas na sexta e no sábado, enquanto no domingo as chuvas ocorrerão de forma leve. Contudo, no centro-sul do estado, não há área de instabilidade, contudo, são aguardadas altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar. Durante todo esse período, essas condições exigem cuidados específicos à saúde humana, em especial de crianças e idosos”, ressaltou.

Previsão do tempo para o nordeste do Pará:

No nordeste paraense, nas regiões dos distritos de Mosqueiro, Outeiro, Salinópolis e Viseu, a sexta-feira (11) terá chuvas fracas pela manhã e pancadas isoladas acompanhadas de rajadas de vento à tarde e à noite. A temperatura varia entre 24°C e 30°C.

No sábado (12), Bragança segue com céu parcialmente nublado e possibilidade de pancadas de chuva à tarde, com mínima de 23°C e máxima de 30°C.

Já no domingo (13), São João de Pirabas pode registrar chuva forte em áreas isoladas, com tarifas entre 24°C e 30°C.

Previsão para o fim da semana no sudeste:

Goianésia do Pará terá sol e nuvens espaçadas durante toda a sexta-feira, sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 21°C e 32°C.

Em São Geraldo do Araguaia, o sábado será de calor intenso, com máxima de 36°C e sem registro de chuva.

No domingo, Canaã dos Carajás terá céu parcialmente nublado, mas o tempo permanece firme, com mínima de 24°C e máxima de 34°C.

Previsão do tempo para o sudoeste:

Em Jacareacanga, a sexta-feira pode ter chuvas isoladas na madrugada, mas o restante do dia será de tempo firme, com máxima de 32°C.

Em Trairão (sábado) e Novo Progresso (domingo), não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 18°C ​​e 35°C.

A umidade relativa do ar segue alto no litoral e mais baixo no interior, especialmente no sudoeste, onde os índices podem chegar a 20%.