Último dia de mutirão da vacina contra a covid-19 é movimentado em Belém

O mutirão de vacinação contra a covid-19 da prefeitura de Belém foi movimentado na manhã deste domingo (13), último dia da ação, com alta procura tanto pela segunda dose para crianças quanto a terceira dose para adultos e quarta dose para idosos.

VEJA MAIS

Ao todo, mais de 50 pontos de vacinação foram disponibilizados pela administração municipal com o objetivo de turbinar a imunização na capital paraense, em ação conjunta costurada pelo Governo do Estado com outros 144 municípios desde a última sexta-feira (11).

Imunização foi muito esperada pelos pequenos

Todos aqueles que ainda não haviam a primeira ou a segunda dose, bem como as pessoas acima de 18 anos, que foram vacinadas com a segunda dose, até novembro de 2021 e ainda não receberam a terceira dose, estavam aptos para participar da ação. Ana Luísa da Silva tem 11 anos e foi garantir a segunda dose, que ela estava ansiosa para receber.

"A primeira dose eu achei que ia doer mas não doeu nada e para mim foi uma benção porque eu esperei por muito tempo. Eu estou feliz, pois vou estar imunizada finalmente, vou poder sair mais agora. Mas ainda com a máscara e o álcool em gel", diz.

A mãe dela, Denise, estava feliz em dobro. Ela conta que a família passou praticamente um ano e meio dentro de casa e que buscaram cumprir a risca o isolamento social, um período que ela considera difícil.

"Principalmente eu e ela. Não saímos para nada. Mas graças a Deus estamos tendo essa oportunidade de sair um pouquinho mais, aos poucos retomando a vida normal. Para nos trazer segurança sabendo que estamos mais protegidos", disse a mãe.

"A família toda está vacinada e ninguém pegou a doença", afirma, ao lamentar a morte de alguns parentes e vizinhos nos últimos dois anos.

Também no posto de vacinação do Boulevard Shopping, Renata Okajima levou a filha Bia, de oito anos, que estava com um pouquinho de medo da agulha.

"É normal. Ela já fez a primeira dose dela e foi tranquilo e sem que agora também vai ser. Todo mundo da família está vacinado. A gente entende que no meio de tudo isso a vacina é a arma que a gente tem para usar. Temos que cumprir nosso papel e contribuir para que todos fiquem bem e que os casos diminuem, para a situação ser controlada o quanto antes", diz.

Atualmente, o Pará possui 830.633 crianças que ainda não tomaram nenhuma dose da vacina contra a covid-19. Já entre os adultos, 1.323.988 ainda não procuraram as unidades de saúde para tomar a segunda e 2.256.668, estão pendentes com a dose adicional.