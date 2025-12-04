Última Superlua de 2025 encanta moradores de Belém nesta quinta (4); veja fotos do fenômeno

A última Superlua de 2025 iluminou o céu de Belém na noite desta quinta-feira (4/12) e garantiu um espetáculo que atraiu olhares, celulares e câmeras fotográficas por toda a cidade. O satélite natural da Terra surgiu mais brilhante do que o habitual, chamando atenção especialmente no início da noite.

O fenômeno ocorre quando a Lua cheia coincide com o perigeu, ponto em que o satélite está mais próximo da Terra. Neste evento, a Lua esteve cerca de 27 mil quilômetros mais perto do planeta, o suficiente para parecer até 10% maior e muito mais luminosa aos olhos dos observadores.

Por que a Lua parece maior?

Isso acontece porque a órbita lunar é elíptica, e não circular. Em determinados momentos do mês, a Lua se encontra mais distante da Terra, no chamado apogeu; em outros, mais próxima, no perigeu.

Quando a fase cheia acontece perto desse ponto de aproximação, forma-se a chamada Superlua, um dos fenômenos mais aguardados do calendário astronômico por entusiastas e curiosos.

📸 Belém registra céu aberto e imagens impressionantes

A Superlua pode ser vista sem o uso de telescópios ou binóculos, e os melhores registros foram feitos logo após seu surgimento no horizonte. Veja fotos impressionantes da Superlua em Belém

