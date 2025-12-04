Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Astral chevron right

Última superlua de 2025 ocorre nesta quinta (4); saiba qual o horário

Com a lua cheia ocorrendo em Gêmeos, a curiosidade estará aflorada e este evento destaca a importância de nos mantermos abertos a diversas perspectivas

Gabrielle Borges
fonte

Última superlua do ano poderá ser vista em todo o Brasil (Freepik)

A última superlua de 2025 poderá ser vista nesta quarta-feira (04/12) à noite em todo o Brasil e contará com brilho mais intenso e aparência maior do que outras luas cheias, isto porque, a lua aparecerá cerca de 10% maior e muito mais brilhante do que o normal.

A lua estará cerca de 27,3 mil quilômetros mais próxima do nosso planeta, o que a torna de ser vista melhor em todo país. Diversos especialistas em astronomia utilizam o termo "superlua" para fazer referência às luas cheias ou novas que ocorrem quando o satélite está cerca 360 mil quilômetros de distância ou menos da Terra. 

Superlua ocorrerá em Gêmeos

A Lua Cheia representa o ápice do mês lunar e é um momento de colher os frutos dos esforços, mas também fortes emoções. As luas cheias iluminam nosso lado emocional, oferecendo a oportunidade de reconhecimento, expressão e libertação do que vem se acumulando emocional e energeticamente ao longo do ano.

Com a lua cheia ocorrendo em Gêmeos, a curiosidade estará aflorada e este evento destaca a importância de nos mantermos abertos a diversas perspectivas. 

Como a lua em Gêmeos, é preciso estar atento em como ela pode mexer em alguns aspectos. como:

  • diálogos sinceros
  • resolução de pendências
  • pedidos de perdão
  • clareza sobre relacionamentos
  • conversas emocionais importantes
  • frustração
  • irritação
  • excesso de palavras
  • desatenção
  • promessas maiores que a realidade

VEJA MAIS

image Descubra 4 rituais com ervas para começar o dia com mais energia e foco
Saiba como fazer banhos com ervas poderosas como manjericão, rosa, canela e lavanda para renovar a disposição e clarear a mente logo pela manhã



image Temporada de Sagitário: confira as datas, as características e os desafios dos sagitarianos
O símbolo dos nativos de Sagitário é o Centauro, um ser mítico, metade homem, metade cavalo, que aponta a sua flecha para cima



image 5 signos vão sair do 'fundo do poço' nos próximos 30 dias; veja quais são
Com a entrada do Sol em Sagitário, mensagens de renovação e coragem chegam para repaginar a energia de alguns signos de forma significativa

Qual a melhor hora para ver a superlua?

Logo após o pôr do sol. Os horários variam conforme a cidade. Em São Paulo, por exemplo, o nascer da Lua deve ocorrer por volta das 18h43. O ápice do fenômeno deve ocorrer às 20h13 no horário de Brasília.

Como aproveitar a superlua?

Para melhor aproveitamento e observação do fenômeno, o recomendado é  buscar locais com boa visibilidade do horizonte, distante de poluição luminosa, e observar a Lua nas primeiras horas, quando sua aparência próxima ao horizonte pode gerar efeitos visuais de maior impacto. 

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

astronomia

maior superlua do ano

superlua

lua em gêmeos

astral
Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda