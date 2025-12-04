Última superlua de 2025 ocorre nesta quinta (4); saiba qual o horário

A última superlua de 2025 poderá ser vista nesta quarta-feira (04/12) à noite em todo o Brasil e contará com brilho mais intenso e aparência maior do que outras luas cheias, isto porque, a lua aparecerá cerca de 10% maior e muito mais brilhante do que o normal.

A lua estará cerca de 27,3 mil quilômetros mais próxima do nosso planeta, o que a torna de ser vista melhor em todo país. Diversos especialistas em astronomia utilizam o termo "superlua" para fazer referência às luas cheias ou novas que ocorrem quando o satélite está cerca 360 mil quilômetros de distância ou menos da Terra.

Superlua ocorrerá em Gêmeos

A Lua Cheia representa o ápice do mês lunar e é um momento de colher os frutos dos esforços, mas também fortes emoções. As luas cheias iluminam nosso lado emocional, oferecendo a oportunidade de reconhecimento, expressão e libertação do que vem se acumulando emocional e energeticamente ao longo do ano.

Com a lua cheia ocorrendo em Gêmeos, a curiosidade estará aflorada e este evento destaca a importância de nos mantermos abertos a diversas perspectivas.

Como a lua em Gêmeos, é preciso estar atento em como ela pode mexer em alguns aspectos. como:

diálogos sinceros

resolução de pendências

pedidos de perdão

clareza sobre relacionamentos

conversas emocionais importantes

frustração

irritação

excesso de palavras

desatenção

promessas maiores que a realidade

Qual a melhor hora para ver a superlua?

Logo após o pôr do sol. Os horários variam conforme a cidade. Em São Paulo, por exemplo, o nascer da Lua deve ocorrer por volta das 18h43. O ápice do fenômeno deve ocorrer às 20h13 no horário de Brasília.

Como aproveitar a superlua?

Para melhor aproveitamento e observação do fenômeno, o recomendado é buscar locais com boa visibilidade do horizonte, distante de poluição luminosa, e observar a Lua nas primeiras horas, quando sua aparência próxima ao horizonte pode gerar efeitos visuais de maior impacto.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)