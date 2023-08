Superlua Azul: confira simpatias, banhos e oração para fazer durante o fenômeno

O fenômeno da Superlua Azul acontece nesta quarta-feira (30), com àpice às 22h35 e, além de iluminar o céu, ela traz uma energia que promete oportunidades para fazer algumas simpatias. Acredita-se que em uma Lua Azul, os desejos têm maior chance de se realizarem.

Para aproveitar essa energia, muitos recorrem a rituais, simpatias e banhos que buscam atrair positividade. dinheiro, amor e até esquecer o ex. Confira:

Simpatia para atrair dinheiro

Você vai precisar de:

Arroz

Duas moedas

Xícara.

Pires

Vela branca

Como preparar:

Durante a lua cheia, coloque arroz e duas moedas dentro de uma xícara. Acenda uma vela sobre um pires, para que seu dinehiro fique protegido. Guarde uma das moedas na carteira, jogue o arroz e a vela no lixo e dê a outra moeda para alguém que precise.

Banho para atrair amor

Você vai precisar de:

• Pétalas de uma rosa branca;

• 3 colheres (chá) de alecrim;

• 2 colheres (chá) de calêndula.

Como preparar:

Leve cerca de 1 litro de água para o fogo médio e adicione o alecrim e a calêndula. Desligue o fogo e tampe a infusão por cinco minutos. Após isso, coe em um recipiente com as pétalas de rosa branca. Por fim, tome o banho normalmente, mentalizando o amor que você quer atrair ou fortalecer.

Simpatia para esquecer o ex

Você vai precisar de:

• Chá de hortelã

Como preparar:

Encha um copo com o chá de hortelã morno e tome metade do líquido. Após beber metade do chá, olhe para a lua e fale: "Árvore plantada que não deu frutos. Árvore plantada que não dará. Saia do meu pedaço, pessoa que não quero amar". Feito isso, tome mais um gole da bebida e jogue o restante na pia.

Banho para conexão espiritual

Você vai precisar de:

Pétalas de rosa vermelha;

7 canelas em pau;

21 cravos-da-índia.

Como preparar:

Ferva 1 litro de água e adicione a canela e o cravo-da-índia. Desligue o fogo e tampe a infusão por cinco minutos. Após isso, coe em um recipiente com as pétalas de rosa vermelha. Tome o banho do pescoço para baixo mentalizando o que deseja.

Oração da Lua Azul

Lua Azul, tu que és a mãe

De todas as transformações,

Guardiã de ciclos que envolvem o universo,

Permite às criaturas terrenas

Terem a clara visão da realidade,

Sem se deixarem ofuscar por falsas e vãs ilusões

Tu que brilhas soberana no céu de agosto,

E que provocas um mágico encantamento,

Mexendo com as emoções mais profundas,

Trazei a paz aos corações humanos

E às almas em evolução, um grande contentamento.

Assim és Lua e assim serás através da sua energia.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora web de OLiberal.com)