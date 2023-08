Lua azul: entenda o que é e quando o fenômeno raro vai ocorrer

Uma das mais raras formações lunares está prevista para ocorrer ainda este mês de agosto. O fenômeno chamado de "Lua Azul" é conhecido pelo tamanho do astro e pela luminosidade intensa. O fenômeno vai ser visível nos hemisférios que estão em temporada mais quente.

O que é a Lua Azul?

A Lua Azul é um fenômeno que ocorre quando há a presença de duas luas cheias no mesmo mês, sendo a segunda a mais visível entre as Superluas. A última vez que este fenômeno ocorreu foi em 2018. A próxima ocorrência prevista é apenas em 2037.

Quando ocorre a Lua Azul?

O público pode acompanhar a Lua Azul desde o período do pôr do sol do dia 30 de agosto, com o pico às 01:35 do dia 31 de agosto de 2023.

Onde assistir a Lua Azul?

A Lua Azul de agosto será visível no hemisfério norte. Para assistir o fenômeno, basta ir a uma janela, varanda, área de campo ou em centros de observação. Quem não puder sair de casa, pode acompanhar a transmissão ao vivo, por meio site Virtual Telescope Project.

“As noites quentes de verão (no hemisfério norte) são o momento ideal para observar o nascer da lua cheia no céu oriental minutos após o pôr do sol. E acontece duas vezes em agosto”, disse o astrofísico aposentado da NASA Fred Espenak, apelidado de Sr. Eclipse por sua experiência em perseguir eclipses.