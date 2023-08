Missão indiana pousa no lado escuro da Lua, região inexplorada do satélite

A Índia se tornou, nesta quarta-feira (23), o quarto país a pousar na superfície lunar, depois de Rússia, Estados Unidos e China, e o primeiro a pousar no lado escuro da Lua, região inexplorada que fica no polo sul do satélite.

"Conseguimos um pouso suave na Lua, a Índia está na Lua", anunciou Sreedhara Panicker Somanath, presidente da Indian Space Research Organisation (ISRO), a "Nasa" indiana.

A missão Chandrayaan-3 alcançou um feito histórico, ao concluir com sucesso uma descida no polo sul lunar, região mais desafiadora para pousos que a faixa equatorial, por suas características que tornam a operação de equipamentos de exploração algo muito difícil. O local onde a sonda indiana desceu, por exemplo, apresenta um terreno traiçoeiro com grandes crateras e encostas íngremes, além de não receber luz solar, levando a temperaturas extremamente baixas, que chegam a -203°C.

Em abril deste ano, o Japão tentou enviar a sonda ispace para essa área, mas perdeu a comunicação minutos antes de completar o feito. No domingo (20), houve nova tentativa, dessa vez da Rússia, com a missão Luna-25, mas a sonda saiu de controle e se chocou contra a Lua.

O toque suave sobre a superfície lunar, transmitido ao vivo pela Isro (a agência espacial indiana), se deu às 9h33 (pelo horário de Brasília), após cerca de 1 minuto de frenagem conduzida pelos propulsores do módulo de pouso.

A Índia busca explorar a Lua porque a primeira viagem espacial desse projeto, que ocorreu em 2008, detectou a presença de água na superfície lunar. "Ainda precisamos de muito mais detalhes sobre onde e quanta água existe, e saber se toda ela está congelada", explica Akash Sinha, professor de robótica espacial na Universidade Shiv Nadar University, perto de Delhi, à BBC.