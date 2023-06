Fotógrafo registra momento único em que a lua cheia 'abraça' o Cristo Redentor

Uma imagem inusitada capturada por um fotógrafo viralizou rapidamente após ser compartilhada nas redes sociais. O profissional, Leonardo Sens, estava na Praia de Icaraí, em Niterói, no domingo, às 6h38 da manhã, quando registrou o momento em que a lua cheia parecia estar sendo "abraçada" pelo Cristo Redentor.

As condições climáticas na região favoreceram o registro. Com o céu mais claro, a lua foi vista deslumbrante no céu, ainda em fase crescente, até atingir o ápice da fase cheia à meia-noite e 41 minutos de domingo. Nas redes sociais, diversos pontos do Rio de Janeiro foram palco de registros da aparição majestosa, mas foi a sequência de fotos de Leonardo Sens que chamou a atenção do público. Em um ângulo específico, a impressão é de que o Cristo Redentor está "carregando" a lua em seus braços.

Veja as fotos:

VEJA MAIS

Ao site O Globo, o fotógrafo deu detalhes da preparação. Chegou à praia às 5h30 da manhã de domingo. No sábado, ele já havia ido ao local no mesmo horário, mas as condições não eram ideais. Após posicionar o tripé, garantir a estabilidade da câmera e inúmeras tentativas, às 6h38, ele finalmente conseguiu capturar o momento que buscava desde 2021.

"Eu sempre quis fazer uma foto mais próxima da lua. Há cerca de dois anos, adquiri uma lente teleobjetiva de 150-600mm e comecei a me aventurar em cliques mais detalhados. Em 2021, tentei fazer essa foto, mas o tempo estava nublado e com neblina, então não consegui enquadrar. Em 2022, novamente fui impedido pelas condições climáticas. Neste ano, na terceira tentativa, tudo deu certo. Estava lindo, com o sol nascendo de um lado e a lua se pondo de outro", relata Leonardo.

A foto viralizou nas redes sociais. O profissional recebeu quase 100 mil curtidas com o registro. Além disso, recebeu pedidos de orçamento para trabalhos fotográficos e convites para exposições.