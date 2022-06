Fotógrafo de celebridade: conheça o trabalho desse profissional

Aquela foto perfeita dos artistas nas redes sociais tem dono, o fotógrafo de celebridade viaja com artistas pelo Brasil e mundo e entrega os melhores cliques. O carioca Ederson Lima (@edersonlimafilms) compartilha com seus quase 50 mil seguidores sua rotina frenética. Entre viagens, eventos, shows, sessões de fotos e compromissos com os artistas, são muitos quilômetros percorridos e milhões de imagens.

Sua paixão pela fotografia surgiu dos passeios de bike, em seguida vieram as câmeras profissionais até chegar nos palcos. Ederson Lima começou fazendo fotos nas redes sociais em casa de shows em Fortaleza, no Ceará, depois foi trabalhar com Matheus Fernandes, 8 meses depois já estava com Wesley Safadão colecionando viagens terrestres e áreas, além de carimbar seu passaporte. Ele começou com o forrozeiro em 2013.

“Comecei logo em um Garota Vip, estava bem nervoso e com medo de eu não dar conta, mas fui lá e consegui fazer tudo, dei o meu melhor. Em 2017, Matheus e Kauan já vinham sondando meu trabalho e perguntaram se eu toparia ir para Goiânia, foi bastante desafiador, porque eu estaria longe de casa, mas fui, e acabei criando um network bem vasto. Um anos depois, o WS me chama para fazer seu DVD em Miami, que para mim foi o maior marco da minha vida, fui e acabei voltando para WS (risos). Em 2019, fui morar em São Paulo onde trabalhei com Gabriel Boni um espetacular DJ, no mesmo ano voltei para Matheus e Kauan de novo, onde encerrei minha carreia acompanhando bandas”, relembrou.

Além de ter o seu trabalho conhecido no meio artístico, Ederson é conhecido dos fãs também, que espalham as suas fotografias pelas redes sociais. Ele tem histórias inusitadas: “Teve uma uma fã chegou até mim, viu que eu estava com o uniforme da banda e pulou em mim, me arranhou todo, chorou, tudo isso porque queria uma foto com Wesley Safadão”.

“Todo mundo pensa que são mil maravilhas acompanhar artista, mas nem sempre é assim, dormir em chão de aeroporto, escolher entre banho e se alimentar devido a grande correria das logísticas de banda, passar meses sem ir em casa, chegar na segunda pela manhã e viajar no mesmo dia a noite, não conseguir aproveitar um pouco da cidade em que estávamos para realizar o show, entre muito outros empecilhos”, conta Ederson.

Sempre trabalhando com forrozeiros e piseiros, Ederson Lima tem no seu HD (objeto que se armazena arquivos), fotos deCristiano Araújo, Gabriel Diniz, Gusttavo Lima, Luan Santana, Humberto e Ronaldo, Gabriel Boni, Zé Vaqueiro, Nattan, Xand Avião, entre outros.