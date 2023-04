Lançamento da nave mais poderosa da história é adiado nos minutos finais da contagem regressiva

O lançamento da nave Starship, que estava previsto para ocorrer nesta segunda-feira (17), na base da SpaceX em Boca Chica, no Sul do Texas, e terminar no Oceano Pacífico, próximo à costa do Havaí, foi adiado. O cancelamento do voo foi anunciado pela empresa espacial SpaceX, do bilionário Elon Musk, durante transmissão ao vivo, nos minutos finais da contagem regressiva. De acordo com a agência Reuters, houve um problema de pressurização no propulsor de foguete de estágio inferior.

Starship é considerada a nave espacial mais poderosa da história, devido a sua grande capacidade de transportar pessoas e cargas. Ela foi projetada para realizar futuras missões à Lua e a Marte e já foi escolhida pela Nasa, a agência espacial americana, para levar astronautas de volta à superfície da Lua na missão Artemis 3, prevista para o final de 2025.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Veja ao vivo: SpaceX lança nesta segunda-feira nave espacial mais poderosa da história]]

O lançamento foi adiado no intervalo de pelo menos dois dias, a partir desta segunda-feira, por isso, a expectativa é de que ele aconteça ainda nesta semana. "Uma válvula de pressurização parece estar congelada, portanto, a menos que comece a operar em breve, não haverá lançamento hoje", escreveu nas redes sociais Elon Musk, dono da SpaceX.