Manejo do açaí

A Embrapa criou o app “Manejatech Açaí”, que ajuda moradores de Portel, no Marajó, a fazer o manejo sustentável de açaizais.

Fronteira petrolífera

UFPA, UERJ e UFRJ levaram o Prêmio ANP de Inovação Tecnológica. O estudo ajudará a proteger os mangues da Margem Equatorial.

Elon Musk (J. Bosco)

"Aproximando-se de 100 starlinks ativos no Irã”

Elon Musk, dono da SpaceX, ontem (26), falando da rede de satélites que oferece internet de banda larga no Irã. Há três meses Musk prometeu ativar o serviço, “pela liberdade de informações”, após protestos tomarem o país.

SECRETARIADO

EDUCAÇÃO

O advogado Rossieli Soares, ex-Ministro da Educação no governo Michel Temer, foi anunciado pelo governador do Pará, Helder Barbalho, como o novo titular da Secretaria de Educação do Pará. Soares já foi secretário de educação do Estado de São Paulo. Lá, expandiu o número de escolas em tempo integral, de 364 para 2.050, de 2019 a março deste ano. Mestre em Gestão e Avaliação Educacional, Rossieli Soares também foi secretário de Educação no Amazonas, conselheiro da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (CNE) e vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação (Consed).

PLANEJAMENTO

Helder Barbalho também confirmou que Elieth de Fátima assumirá a Secretaria de Planejamento e Administração, enquanto Ivaldo Ledo retornará ao cargo de Adjunto na Seplad, no novo mandato do governador.

LOJISTAS

PROTESTOS

Lojistas que ainda correm atrás das metas de vendas nos últimos dias do ano se depararam, neste início de semana, com protestos dos integrantes do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Lojista do Município de Belém (Sintclobe), em frente aos shoppings de Belém, exigindo melhores condições de trabalho, vantagens adicionais por horas extras trabalhadas e transporte de madrugada para quem estica até meia noite.

PERIGOS

Os dirigentes sindicais apontam os perigos com a falta de ônibus para atender a essa categoria após as jornadas que entram pela madrugada. O Sintclobe afirma que os protestos seguem hoje, enquanto o Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas), patronal, tenta uma conciliação entre as partes para garantir as vendas de final de ano.

TRANSPORTES

INTERMUNICIPAIS

A juíza de direito de plantão Andréa Cristine Corrêa Ribeiro, do Tribunal de Justiça do Estado (TJ-PA), atendeu no dia de Natal o mandado de segurança cível contra o Conselho Estadual de Regulação e Controle dos Serviços Públicos (Conerc), órgão que teria violado o próprio Regimento Interno, ao publicar, no Diário Oficial do Estado (DOE), a Resolução 03/2022, promovendo alteração da redação da Resolução 15/2010 da entidade.

APRECIAÇÃO

Conforme apreciação judicial, a resolução traz mudanças ao sistema de transporte complementar intermunicipal, mas com texto favorável exclusivamente às demandas das empresas operadoras do sistema, em detrimento da qualidade dos serviços prestados aos passageiros.



USUÁRIOS

O mandado de segurança foi impetrado por Antonio Paulo Barbosa do Nascimento de Brito e José Maria Mendes de Sousa Junior, representantes dos usuários dentro do Conerc. A apreciação favorável da magistrada se deu sob o argumento de que o novo texto, que alterou a resolução, caracteriza desvio de finalidade do ato administrativo, que deve necessariamente ser pautado no interesse público.

CONCURSO

TRT

Em reunião coordenada pelo desembargador Paulo Isan Coimbra da Silva Júnior, foi definida uma nova data para as provas do Concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8), alteradas no mês passado. A nova data, de 29 de janeiro próximo, foi definida após longa avaliação pela Comissão do Concurso do TRT da 8ª Região e direção do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), realizador do certame.

NECESSIDADES

A avaliação levou em conta os calendários de provas de outras instituições e a necessidade de provimento dos cargos já vagos no próprio Tribunal, que precisam ser preenchidos com certa urgência, já que a comissão trabalha para que a homologação do certame ocorra até maio de 2023. Na nova data, os candidatos inscritos farão as provas objetivas e discursivas para o cargo de técnico judiciário na área administrativa. As provas ocorrerão nas cidades de Belém, Macapá, Santarém e Marabá.

EM POUCAS LINHAS



- Além dos prefeitos do chamado lado ocidental do arquipélago do Marajó, como Portel, Afuá, Bagre, Anajás, Curralinho e Melgaço, o prefeito de Soure, Guto Gouvêa, presidente da Associação dos Municípios do Marajó (Amam), também confirmou presença na solenidade de posse do governador Helder Barbalho em Breves, marcada para 3 de janeiro.

- Junto com eles, Gouvêa deve apresentar ao governador as principais demandas dos municípios, principalmente de obras em andamento ou paralisadas, e o incremento de políticas públicas a fim de alavancar os índices de desenvolvimento humano (IDH) e de educação (Ideb) regionais.

- Embora a prefeita de Marituba, Patrícia Mendes (Republicanos), tenha se declarado recentemente, em redes sociais, como “rainha do asfalto”, muitos moradores da cidade responderam reclamando que basta andar no entorno da própria prefeitura, no bairro Novo, para ver que ainda está faltando muito asfalto na cidade.

- Um dos exemplos críticos é a rua da Recon, um dos principais acessos da BR-316 em direção ao bairro, que está cheia de buracos. As chuvas pioram a situação.

- Em Castanhal, nordeste paraense, a decoração de Natal na Praça da Estrela foi muito elogiada e se tornou atração do final de ano pela beleza das luzes, principalmente à noite. Já não se pode dizer o mesmo do presépio gigante montado próximo à entrada da Igreja de São José, no centro. E isso por um detalhe que chega a incomodar: o menino Jesus, na manjedoura, aparece sem as mãos, como se tivessem decepadas.

- Até o final desta semana a Equatorial Pará realiza mutirão de cadastros na Tarifa Social de Energia Elétrica nos bairros da Sacramenta e Parque Verde, em Belém. A ação do programa E+ Comunidade vai até 30 de dezembro, das 8h30 às 12h, e inclui outros serviços, como a negociação de débitos e a troca de lâmpadas convencionais por led.

- Foi publicado no Diário Oficial do Estado edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para o primeiro “Mestrado Profissional em Gestão do Conhecimento para o Desenvolvimento Socioambiental”. São 18 vagas para servidores públicos efetivos da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa).