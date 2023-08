Como ver a Lua Azul? Superlua terá transmissão online com imagem de telescópio

Nesta quarta-feira (30), o céu será palco da maior e mais brilhante lua cheia do ano: A Superlua Azul, que deve durar a noite toda. O fenômeno estará visível em todas as regiões do planeta e está previsto para começar às 22h25, no horário de Brasília. Mesmo que possa ser observado a olho nu, algumas cidades, como Belém, terão programações especiais com telescópios para uma visão mais detalhada da Lua Azul. No entanto, será possível acompanhar uma transmissão ao vivo do evento no YouTube.

O The Virtual Telescope Project, uma iniciativa do astrofísico Gianluca Masi, é um dos principais projetos de transmissão de eventos astronômicos ao vivo, como Lua Azul de 2023. Através do canal do projeto no YouTube será possível ver o fenômeno com imagem do telescópio virtual.

A próxima oportunidade de ver o fenômeno está prevista para o ano de 2032, de acordo com informações da NASA. Saiba como assistir a Superlua Azul de 2023 online:

Veja passo a passo para assistir a Superlua Azul online

1. Entre no canal do The Virtual Telescope Project no YouTube;

2. Clique na opção de "Ao Vivo";

3. Selecione o último vídeo, da transmissão da Superlua Azul, intitulado de "The 31 Aug. 2023 Blue Supermoon";

4. Clique no botão de "Receber Notificações" para ser avisado de quando a transmissão começar.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora web de OLiberal.com)