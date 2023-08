Belém recebe programações para observação da ‘Super Lua Azul’ nesta quarta; veja os locais

Belém recebe programações voltadas à observação do fenômeno da Super Lua Azul, evento astronômico que ocorre nesta quarta-feira (30) e ilumina o céu da capital. O Núcleo de Astronomia da Universidade Federal do Pará (Nastro/UFPA) receberá o público, de forma gratuita, na Orla do Campus Universitário, no bairro do Guamá, em Belém, para realizar a observação do satélite natural. A programação será das 18h às 21h e está condicionada à existência de condições climáticas favoráveis.

Os visitantes poderão contar com telescópios para observar a lua, além de terem a oportunidade de registrar o momento. O Nastro detalhou, por meio das redes sociais, que o público menor de 18 anos só poderá participar da atividade com a presença de responsáveis. A programação é aberta ao público.

Planetário

Nos dias 30 e 31 de agosto, o Centro de Ciências e Planetário do Pará, no bairro do Mangueirão, também realizará atividades de observação da Super Lua. A programação será das 18h30 às 21h, também com entrada gratuita. Astrônomo e técnico em Física do Planetário, Reginaldo Júnior, explica que o fenômeno acontece devido ao movimento de translação elíptica da lua em torno da Terra,

“Ou seja, em alguns momentos a lua estará mais próxima ou mais distante da Terra. Quando ela está na sua aproximação máxima e na sua fase cheia, esse período é chamado de perigeu, deixando-a com uma aparência 15% maior e 30% mais brilhante, devido à maior incidência dos raios solares refletidos nela. Vale destacar que o nosso satélite natural foi visitado, recentemente, pela primeira vez por uma sonda indiana no polo sul lunar, com o objetivo de detectar água nessa região do nosso satélite natural”, relata Reginaldo.

Segundo o diretor do CCPPA, José Roberto Alves, a exibição de uma superlua oferece uma oportunidade interessante para os observadores do céu e entusiastas da astronomia apreciarem um fenômeno natural que destaca a relação entre a Terra e a Lua. “A observação da superlua pode ser uma ótima oportunidade para aprender mais sobre a órbita da Lua ao redor da Terra, bem como os conceitos básicos de astronomia. É uma chance de explorar como os movimentos celestes influenciam o que vemos no céu”, afirma.

O que é a Lua Azul?

A Lua Azul é um fenômeno que ocorre quando há a presença de duas luas cheias no mesmo mês, sendo a segunda a mais visível entre as Superluas. A última vez que este fenômeno ocorreu foi em 2018. A próxima ocorrência prevista é apenas em 2037.

Serviço

Observação da Super Lua Azul em Belém

UFPA

Data: 30/08 (quarta-feira)

Horário: das 18h às 21h

Local: Orla do Campus Universitário do Guamá, localizada no Setor Básico

Planetário

Data: 30/08 (quarta-feira) e 31/08 (quinta-feira)

Horário: das 18h30 às 21h

Local: Centro de Ciências e Planetário (Rodovia Augusto Montenegro, km 3, s/n)