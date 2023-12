Última missa do ano no Grupo Liberal traz reflexões sobre o encontro pessoal com Deus

Na última missa do ano na sede do Grupo Liberal, neste domingo (17), o padre Cláudio Pighin guiou os fiéis por uma profunda reflexão, destacando a importância do encontro pessoal com Deus. O religioso enfatizou que Deus não é apenas um conceito abstrato ou uma ideologia, mas alguém que está no meio de todos. "Às vezes falamos de Deus de maneira abstrata, longe de Sua presença", observou.

Para Pighin, é preciso testemunhar a presença de Deus. "Como encontrá-Lo? Dando testemunho, e para isso temos que ver e ouvir", afirmou. Ele ressaltou ainda que o testemunho verdadeiro envolve a experiência concreta do encontro com Deus, e que “se não vermos e ouvirmos o nosso Deus entre nós será difícil dar um testemunho da presença dEle”. O padre acredita que, sem a experiência pessoal do encontro com Deus, o Natal é apenas “materialista”.

Humildade

Ainda segundo o líder religioso, é preciso combater a pretensão de superioridade e a busca por ensinar os outros sem humildade. "A soberba e a pretensão de saber não ajudam a nos encontrarmos com o nosso Deus entre nós", destacou Pighin, fazendo referência à humildade exemplificada por João Batista, que reconheceu ser discípulo de Jesus e não mestre.

A missa enfatizou a necessidade de obedecer a Jesus e ter a humildade de reconhecer os fiéis são discípulos. "Fazendo essa experiência, podemos encontrar Deus em nossa vida. Ele não é um conceito abstrato; é uma realidade concreta e prática", ressaltou o padre.

Solidariedade

No contexto do Natal, Pighin instigou os fiéis a viverem a verdadeira essência da celebração. Ele encorajou a prática do compartilhamento com aqueles que sofrem e estão em necessidade, destacando que a verdadeira beleza está em se lembrar daqueles que não têm como festejar.

Ao encerrar, o padre Cláudio Pighin deixou uma mensagem de esperança e fé, lembrando que o Natal é uma grande oportunidade para viver desde já a eternidade. "Que Deus nos livre dos pecados e nos prepare para as festas que estão por vir", concluiu o padre.

O presidente executivo do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana, também participou da missa deste domingo e destacou que as celebrações na sede da empresa fortalecem os laços do grupo com a comunidade. “Esses momentos nos inspiram reflexões sobre a importância da unidade. E aproveito para desejar a todos um Natal de generosidade e a fraternidade nos nossos caminhos”, disse.

Esta foi a última missa do ano na sede do Grupo Liberal. Como o padre Pighin viajará à Itália, a previsão é de que as celebrações sejam retomadas apenas em março.