Missa do Grupo Liberal no Tempo do Advento aborda reflexões sobre vigilância

Na manhã deste domingo (3), a sede do Grupo Liberal acolheu fiéis para a missa que marca o Tempo do Advento, período litúrgico de quatro semanas que antecede o Natal. A celebração foi conduzida pelo padre Cláudio Pighin, que enfatizou a importância da vigilância e preparação espiritual durante esse período de espera.

O padre iniciou a homilia destacando a relevância do Advento como um período de reflexão e preparação para a chegada do Natal. "Domingo, nós começamos o tempo do Advento, tempo de espera, de preparação para o santo Natal. E a palavra de Deus nos convida com o verbo 'vigiar'", enfatizou o padre Cláudio.

Durante sua fala, o religioso ressaltou a necessidade de vigiar contra as tentações do mal, representadas por diversos elementos, como o poder, o dinheiro e o prazer. "Vigiar para poder prestar atenção, observar, denunciar, sustentar e não se deixar levar pelo mal. Esse mal que às vezes pode ser representado pelo poder, às vezes pelo dinheiro, pelo prazer", alertou o padre.

O padre Cláudio Pighin também falou sobre a importância de permanecer acordado espiritualmente, recorrendo à metáfora da vigília como um estado de atenção constante. "E para poder realmente prestar atenção e não sermos dominados por tudo isso não podemos dormir, vigia é quem tá sempre acordado, observando tudo isso, então nós temos que refletir tudo isso, como é que nós queremos viver essa chegada de Jesus, se dormindo ou vigiando", ponderou o celebrante.

A reflexão abordou a dualidade entre resistir às tentações e acolher as coisas positivas que surgem durante o período do Advento. "Para poder saber se opor às tentações, ao mal que sempre nos tenta e também saber acolher as coisas bonitas que acontecem dentro de nós", concluiu o padre Cláudio.

A missa do Grupo Liberal continua aberta ao público e acontece todos os domingos, às 11h, na sede da empresa, localizada na avenida Rômulo Maiorana. A comunidade é convidada a participar desses momentos de reflexão e preparação espiritual durante o Tempo do Advento.