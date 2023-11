Missa do Grupo Liberal aborda a fraternidade como caminho para a salvação

A já tradicional missa que ocorre na sede do Grupo Liberal, realizada na manhã deste domingo (26), fez alusão ao último domingo do Ano Litúrgico, que comemora a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Durante a celebração, o padre Cláudio Pighin falou sobre o que seria o verdadeiro caminho para seguir Jesus: atos de fraternidade, e não apenas palavras.

“A igreja inseriu essa festividade de Cristo Rei para mostrar ao mundo, aos líderes mundiais, que não são eles os salvadores da pátria, que o nosso verdadeiro Rei não são eles, e sim Jesus. E Jesus nos ensina qual é a posição desse Rei: não é de ser servido, mas de servir. Tudo ao contrário do que o mundo faz”, disse o padre.

“Jesus nos mostra que para servir, temos, mais do que falar de Jesus, vivê-lo. Então, não é tanto seguir Jesus em palavras, mas com fatos, com aquilo que se faz no dia a dia: dar de comer aos pobres, visitar os doentes, visitar os encarcerados, promover o outro. É por isso que seremos julgados no Juízo Final, por como soubemos concretamente amar o nosso próximo necessitado”, analisou.

Em sua homilia, padre Cláudio Pighin recorreu ao capítulo 25 do Evangelho de Mateus para evidenciar a necessidade da atitude fraterna. “Vinde, benditos de meu pai, entrai na posse do Reino, porque estava com fome, com sede, estava nu, enfermo, preso, e me ajudaste”, lembrou o padre, sobre as palavras de Jesus presentes nos versículos. “Aquilo que fazemos de bom ao próximo, é a Jesus que o fazemos. Cristo é um soberano que quer dar o seu reino a todos os que agem conforme o Seu ensino”, afirmou.

Fiéis participam da missa dominical do Grupo Liberal (Foto: Igor Mota | O Liberal)

A esse respeito, o celebrante refletiu que Deus nos questiona exatamente sobre os problemas que mais afligem a humanidade. “Isto é, a fome, a miséria, a injustiça. Todos esses males não são obra de Deus, mas dos seres humanos. Por isso, é necessário um compromisso sério e urgente, em todos os setores da convivência humana, para reverter os mecanismos que ameaçam nossa condição de fraternidade. A fraternidade é o verdadeiro sentido pelo qual foi criado o mundo e ele será salvo na medida em que buscar essa fraternidade. Temos um único caminho como seguidores do mestre Jesus: fazer boas obras”, finalizou o padre.

A missa do Grupo Liberal é aberta ao público e ocorre todos os domingos, às 11h, na sede da empresa, localizada na avenida Rômulo Maiorana.