Ulisses Medeiros Alves assume Prefeitura de Belterra, após Jociclélio Macedo renunciar

O Município de Belterra, no oeste do Pará, passou a contar com um novo prefeito desde a segunda-feira (2). Ele é o professor e advogado Ulisses José Medeiros Alves, 47 anos, que foi empossado na manhã do segundo dia de 2023, em cerimônia na Câmara Municipal. Ulisses substitui Jociclélio Macedo, que renunciou ao cargo.

A cerimônia reuniu autoridades civis, militares, religiosas e moradores de Belterra. Coube ao presidente da Câmara Municipal, vereador Jonas Palheta, dar posse ao novo prefeito.

Jociclélio Macedo assinou o termo de renúncia e se pronunciou, inclusive, prestando conta dos seis anos em que atuou no cargo. O ex-gestor destacou que deixou o governo para se dedicar à profissão de médico e à família.

Ulisses José Medeiros Alves foi vereador por duas legislaturas. Ele é natural de Belterra. Uma das metas da nova gestão é fortalecer a atividade turística, e a partir dela se intensificar ações de desenvolvimento do município.