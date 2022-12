Viseu, no Pará, e outros quatro municípios do Brasil terão eleições suplementares no início de 2023

Cinco municípios brasileiros - entre eles Viseu, no Pará - terão eleições suplementares no início de 2023. Os prefeitos eleitos para governar essas cidades em 2020 perderam o mandato devido a cassações determinadas pela Justiça Eleitoral. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os novos eleitos ocuparão o cargo até o dia 31 de dezembro de 2024, quando encerra o mandato.

As eleições suplementares terão início às 8h e terminam às 17h, no horário local. Em 2022, 28 municípios brasileiros tiveram eleições suplementares. No caso de Viseu, os eleitores voltam às urnas no dia 5 de fevereiro. A data foi aprovada pela pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE/PA), em Sessão Ordinária Administrativa realizada no dia 17 de novembro deste ano.

O prefeito eleito Isaias José Silva Oliveira Neto (PL) foi afastado do cargo, juntamente com seu vice, Franklin Costa Sousa (MDB), por decisão do ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves. Eles são acusados de abuso do poder político nas eleições de 2020. Após a decisão, a cidade passou a ser administrada pelo presidente da Câmara, Avelino Aventina Siqueira (PL), que assumiu o Executivo interinamente até a realização das eleições suplementares.

As eleições suplementares também ocorrerão em 5 de fevereiro nos municípios cearenses de Palhano, Iguatu e Pacujá. Já em Ipanguaçu, no Rio Grande do Norte, o pleito será em 5 de março.

Viseu tem mais de 45 mil eleitores registrados na Justiça Eleitoral, pertencentes à 14ª Zona Eleitoral.