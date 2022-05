UFRA: Processo Seletivo de estágio termina nesta terça (17); veja como se inscrever

Encerra, nesta terça-feira (17), o prazo para que os estudantes de graduação – de diferentes áreas – possam se inscrever no Processo Seletivo para estágio, da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). Pelo edital, foram disponibilizadas 21 vagas, para o campus de Belém. Os alunos terão direito a uma bolsa-estágio. Veja como vai funcionar o processo de seleção.

Como se inscrever no Processo Seletivo de estágio da UFRA?

Para se habilitar a uma das vagas do Processo Seletivo de estágio da UFRA, o aluno precisa anexar:

- a ficha de inscrição preenchida (PDF). Para acessá-la basta procurar site da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas;

- cópia da cédula de identidade (PDF);

- histórico escolar atualizado (PDF);

- atestado ou comprovante de matrícula referente ao semestre Letivo atual, informando se o curso é semestral ou anual;

- currículo Vitae ou (pode ser o modelo simples do Lattes).



No título do assunto do e-mail é preciso por: “Inscrição Processo Seletivo Edital nº04/2022- Cód. De Vaga nº (Informar o Código da vaga). Para finalizar a inscrição é preciso enviar todos os anexos para o e-mail correspondente ao departamento onde é disponibilizada a vaga. Para isso, confira o edital aqui.

Qual a duração do estágio na UFRA?

Os selecionados poderão ficar por seis meses de contrato na instituição, podendo ser prorrogado por igual ou mais períodos.

Qual o valor da bolsa-estágio da UFRA?

Os aprovados na seleção para a carga horária de 20 horas semanais, 4 horas diárias, vão receber R$ 787,98. Já os convocados para o estágio de 30 horas semanais, 6 horas semanais, vão receber R$ 1.125,69. Ambos garantirão, ainda, vale-transporte.

Confira os cursos que podem participar da seleção de estágio da UFRA:

Sistemas de Informação;

Licenciatura em Computação;

Comunicação Social com habilitação em Jornalismo;

Arquivologia;

Administração;

Ciências Contábeis;

Engenharia;

Letras Língua Portuguesa;

Direito;

Secretariado;

Secretariado Executivo Trilíngue;

Engenharia de Produção;

Odontologia;

Tecnologia da Informação;

Ciência da Computação;

Direito; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; entre outras.

Quais os requisitos para o Processo Seletivo de estágio da UFRA?

Ter cursado com aproveitamento o mínimo do semestre letivo, descrito em edital;

Estar devidamente matriculado em curso regular compatível com o nível e a área da vaga;

Ter índice de rendimento acadêmico (IRA) igual ou superior a 7,0 (sete);

Não estar cursando último semestre do curso;

Ter disponibilidade para cumprir seu estágio nos horários de funcionamento da UFRA, sem prejuízo do horário escolar, de acordo com carga horária semanal da vaga de estágio;

Ser aprovado no processo seletivo;

Não possuir bolsa de monitoria, bolsa vinculada a projeto de ensino, pesquisa ou extensão e vínculo empregatício.

Não ter sido contratado nos últimos 02(dois) anos como estagiário na UFRA.

Confira o cronograma da seleção de estagiários da UFRA: