UFPA divulga a terceira chamada do Processo Seletivo 2022; confira

A Universidade Federal do Pará divulgou, nesta segunda-feira (16), a terceira chamada (segunda repescagem) do Processo Seletivo 2022 (PS 2022). A habilitação ao vínculo institucional inicia a partir das 12h desta terça-feira (17), com a submissão de dados e documentos obrigatórios no Cadastro Online de Calouros. Foram classificados 337 estudantes. Segundo informou a instituição, esta convocação é direcionada a candidatos(as) dos cursos intensivos e de dupla entrada (1º e 2º semestres).

Uma nova chamada será publicada na próxima semana para candidatos de cursos com entrada única no primeiro semestre de 2022, que serão acolhidos para iniciarem as atividades no segundo semestre de 2022, devido ao período letivo já estar em andamento.

Processo de habilitação

A primeira etapa do processo de habilitação consiste no preenchimento do Cadastro Online de Calouros, que estará aberto das 12h do dia 17 de maio até as 14h do dia 24 de maio de 2022. Já a segunda etapa constará da entrega dos documentos obrigatórios, originais e cópias, de forma presencial, nos locais, dias e horários constantes no Anexo I do edital de habilitação, que será disponibilizado até as 14h do dia 19 de maio no site do Ciac.

Há, ainda, a validação da autodeclaração de pessoa negra (preta ou parda) por Banca de Heteroidentificação e a validação da autodeclaração de pessoa indígena por Comissão de Verificação da Autodeclaração de Indígena, para o caso de classificados(as) em vagas de Cotas PPI; e a verificação da condição de pessoa com deficiência (PcD) por Comissão Multiprofissional de Verificação de PcD, no caso de classificados(as) em vagas destinadas a PcD.

A UFPA ressalta ainda que é importante que o candidato convocado esteja atento ao grupo de vagas ao qual foi convocado, já que deverá apresentar a documentação relativa a esse perfil de inscrição. Quem não seguir as regras do edital quanto às recomendações para a apresentação de documentação e convocação estará sujeito(a) à perda da vaga. Já aqueles(as) convocados(as) que desejarem desistir da vaga devem informar a desistência ao CIAC, pelo e-mail habilitacao.ciac@ufpa.br, com o assunto: DESISTÊNCIA_CURSO_NOME DO(A) CANDIDATO(A).

Verificação de autodeclaração de pessoa negra ou indígena

No caso de estudantes autodeclarados(as) pessoas negras, haverá uma avaliação presencial por uma Banca de Heteroidentificação, tomando por referência exclusivamente o fenótipo social do(a) estudante. O fenótipo social é um conjunto de características pelas quais as pessoas são vistas e consideradas negras (cor da pele e outras características físicas, principalmente faciais), as quais lhes deixam vulneráveis às discriminações e ao racismo.

No caso das pessoas autodeclaradas indígenas, classificadas em vagas de Cotas PPI, precisarão apresentar sua documentação de pertencimento étnico (original e cópia), conforme o edital, à Comissão de Verificação da Autodeclaração de Indígena.

Se não deferido pela Banca de Heteroidentificação ou pela Comissão de Verificação da Autodeclaração de Indígena, o(a) candidato(a) poderá apresentar recurso e será avaliado por uma segunda banca, a Banca Recursal, que emitirá parecer final.

Verificação de autodeclaração PcD

Candidatos(as) que ingressaram em vagas de cotas para pessoas com deficiência (PcD) terão sua documentação avaliada também por uma Comissão Multiprofissional de Verificação de PcD. Se restar alguma dúvida sobre a documentação apresentada pelo candidato(a), este(a) poderá ser convocado(a) para uma banca presencial. O ingresso desse(a) condidato(a) ao curso está condicionado a essa validação pela CMV da condição autodeclarada de PcD.

Os prazos para interposição de recurso em cada etapa estão previstos no edital.