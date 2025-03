UFPA recebe ex-ministra da Justiça da França para debates sobre a Amazônia

A Universidade Federal do Pará (UFPA) recebeu nesta segunda-feira (24) a ex-ministra da Justiça da França, Christiane Taubira, para a conferência “Amazonie rebelle aux fantasmes”. O evento faz parte de uma série de compromissos da ex-ministra durante sua passagem pelo Brasil, que se estende até o dia 4 de abril.

A conferência abordou temas relacionados à Amazônia, incluindo aspectos culturais, sociológicos, geopolíticos e bioeconômicos. A iniciativa ocorre em um momento propício, com a cidade de Belém se preparando para sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP 30), adicionando debates atuais sobre o futuro do planeta, que envolvem não apenas a preservação ambiental, mas também a justiça climática.

Christiane Taubira participou de conferência sobre justiça climática e identidade amazônica (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

Amazônia além da paisagem

Durante sua fala, Christiane Taubira destacou a importância de compreender a Amazônia como um espaço vivo, habitado por povos tradicionais que há séculos mantém um profundo conhecimento sobre o bioma. Para a ex-ministra da França, um dos maiores erros da comunidade internacional é tratar a floresta como uma paisagem desabitada. “O principal erro é considerar que a Amazônia é vazia. Não é vazia! Tem na Amazônia pessoas que pensam, que vivem, que conhecem as plantas, os rios, as árvores. Essas pessoas sabem que a Amazônia é muito frágil e sabem como preservar”, enfatizou Taubira.

Christiane Taubira, Ex-ministra da Justiça da França (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

Ela também criticou o fato de que, nos debates globais sobre a Amazônia, as vozes das comunidades indígenas e quilombolas nem sempre são consideradas. “Cada ano, cada dia, instâncias multilaterais fazem convenções, fazem declarações, mas não levam em conta as pessoas. Não são os indígenas, quilombolas e outras pessoas que vivem na Amazônia que devem explicar como vivem. A comunidade internacional deve fazer o esforço para entender, compreender e trabalhar com essas comunidades”, pontuou.

Uma convidada de honra

O reitor da UFPA, Gilmar Pereira da Silva, destacou a importância da presença de Christiane Taubira na instituição, ressaltando sua trajetória como defensora dos direitos humanos e da inclusão social. “Ela é o símbolo da luta por um mundo melhor. Foi deputada, ministra da Justiça, candidata à presidência da França e tem uma trajetória de luta contra o racismo e em defesa dos menos favorecidos. Para nós, da UFPA, que temos uma política de inclusão muito grande, é uma honra enorme receber a ex-ministra aqui na nossa universidade.”

Gilmar Pereira da Silva, Reitor da UFPA (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

Além disso, o reitor ressaltou a importância dos temas debatidos, especialmente com a proximidade da COP 30.“ Madame Taubira estuda a questão da Amazônia. Apesar de ter sido ministra da França, ela é nascida na Guiana Francesa, é uma guianense, portanto, uma amazônica. O diálogo sobre a questão fronteiriça da Amazônia, os rios e a importância dos povos amazônicos é essencial neste momento em que estamos nos preparando para sediar a COP 30”, concluiu.

Essa é a primeira vez que Christiane Taubira visita a UFPA. Nos próximos dias, ela seguirá com sua agenda de compromissos no Brasil, ampliando os debates sobre justiça climática e preservação ambiental.

Além da conferência, estão previstos diversos encontros e workshops envolvendo programas de pós-graduação da UFPA, associações de estudantes indígenas, quilombolas e refugiados, além da Comissão de Equidade e Gênero.