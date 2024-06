UFPA inscreve para cursos de inglês, francês, espanhol, libras e árabe; veja como participar

A Universidade Federal do Pará (UFPA) está com inscrições abertas para os Cursos Livres de Línguas Estrangeiras para o 2º semestre de 2024. Serão ofertados diferentes modalidades e níveis de cursos presenciais e online dos seguintes idiomas: inglês, espanhol, francês, árabe, Português Língua Estrangeira (PLE) e Língua Brasileira de Sinais (Libras). As matrículas devem ser feitas no período de 29 de julho a 2 de agosto, por este link, disponibilizado no edital.

Os cursos online continuarão a oferecer aos alunos acesso a vídeo aulas de todas as unidades do livro didático e aula ao vivo (live) com os professores uma vez por semana. Já os cursos presenciais serão ministrados nas salas de aulas dos Cursos Livres, nos altos do Instituto de Letras e Comunicação/UFPA.

Para os alunos novos que desejam ingressar no curso a partir do nível 2, será necessário realizar um teste de nivelamento, por R$20, presencialmente no dia 9 de julho ou online no dia 10 de julho.

Confira os cursos online e presenciais:

Inglês: 1° ao 7° nível

Francês: 1° ao 7° nível

Espanhol: 1° ao 7° nível

Inglês Instrumental Online

Conversação Inglês Presencial

Introdução ao Árabe online

PLE online – nível básico

Libras Presencial

Para mais informações, entre em contato pelo e-mail cursoslivresufpa@gmail.com.