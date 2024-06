Brasil tem mais de 500 vagas para concursos em instituições de ensino

Pelo país, 10 instituições de ensino realizam concursos públicos para cargos de nível superior e técnico-administrativo. As oportunidades somam quase 500 vagas, incluindo oportunidades na Universidade Federal do Pará (UFPA). Os salários oferecidos podem chegar a R$ 13,3 mil.

No Estado, a UFPA anunciou o concurso com três vagas para o cargo de professor auxiliar, para lotação no campus de Altamira, voltadas para candidatos graduados em medicina. A remuneração oferecida é de até R$ 6.356,02. As inscrições devem ser feitas entre os dias 17 e 26 de junho, por meio do site do Ceps.

Em São Paulo, a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) publicou o edital para o certame da instituição que oferece 95 vagas para os níveis superior e técnico. Os salários variam de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92. As inscrições devem ser feitas até 15 de julho pelo site da Vunesp.

Também em São Paulo, a Universidade de Campinas (Unicamp) realiza um concurso com 41 vagas ofertadas para o diversos cargos de nível superior e médio. As inscrições seguem abertas até 4 de julho, pelo site da Vunesp. A remuneração oferecida varia de R$ 4.449,53 a R$ 8.390,17.

A Universidade Estadual de Londrina (UEL), no Paraná, está com inscrições abertas, até o dia 24 de junho, para o concurso que oferta duas vagas para cargos de nível médio e superior. O salário varia entre R$ 4.866,34 e R$ 8.251,62. Os interessados devem se candidatar pelo site da instituição.

A Universidade Federal do Piauí anunciou a realização do concurso com cinco vagas para os níveis técnico e superior, com remuneração de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92. As inscrições devem ser feitas pelo site da própria universidade, até o dia 8 de julho.

A Universidade Federal de Alagoas (UFAL) oferta 33 vagas em níveis superior e médio, com salários a partir de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92. As inscrições do certame devem ser feitas até 26 de junho, por meio do site da Fundepes.

A Universidade Federal de Rondônia (Unir) está com inscrições abertas, até 20 de junho, por meio do site da Legalle Concursos. São ofertadas 74 vagas, em funções técnico, médio e superior. Os salários ofertados variam entre R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92

A Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) oferta 10 vagas para candidatos com formação nos níveis técnico e superior. As inscrições devem ser feitas até 6 de agosto, por meio do site da Comperve. Os salários variam de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92.

O Instituto Federal de Sergipe (IFS) inscreve até esta segunda-feira (17), candidatos de nível superior para o cargo de professor. São ofertadas 183 vagas, com salários que variam entre R$ 4.875,18 a R$ 10.481,64. Os interessados devem acessar o site do Instituto Verbena.

CONCURSO UFPA

Inscrições: 17 a 26/06

Vagas: 3

Salário: até R$ 6.356,02

Cargo: professor auxiliar

CONCURSO UNIFESP

Inscrições: até 15 de julho

Vagas: 95

Salário: R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92

Cargo: superior e técnico

CONCURSO UNICAMP

Inscrições: até 04/07

Vagas: 41

Salário: de R$ 4.449,53 a R$ 8.390,17.

Cargo: superior e médio

CONCURSO UEL

Inscrições: 24/06

Vagas: 2

Salário: R$ 4.866,34 e R$ 8.251,62

Cargo: superior e médio

CONCURSO UFPI

Inscrições: 08/07

Vagas: 5

Salário: R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92

Cargo: técnico e superior

CONCURSO UFAL

Inscrições: 26/06

Vagas: 33

Salário: R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92

Cargo: superior e médio



CONCURSO UNIR

Inscrições: 20/06

Vagas: 74

Salário: R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92

Cargo: técnico, médio e superior



CONCURSO UFERSA

Inscrições: 06/08

Vagas: 10

Salário: R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92

Cargo: técnico e superior

CONCURSO IFS

Inscrições: 17/06

Vagas: 183

Salário: R$ 4.875,18 a R$ 10.481,64

Cargo: superior