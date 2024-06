Concurso de TSE Unificado tem edital retificado e ganha novas vagas; confira

O edital do concurso do TSE Unificado foi retificado, na última terça-feira (4), e ganhou novas vagas. A jornada de trabalho para o cargo de analista judiciário, na área de apoio especializado, especialidade de serviço social, também foi ajustada, passando para 30 horas por semana. De 389, o certame vai ofertar 412 vagas.

O concurso público unificado da Justiça Eleitoral, promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

As oportunidades são para o próprio TSE e em 26 tribunais regionais eleitorais (TREs), incluindo o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE/PA), que oferta quatro vagas de contratação imediata e ainda busca a formação de cadastro de reserva.

VEJA MAIS

As oportunidades são para os cargos de analista judiciário e técnico judiciário. Do total de oportunidades abertas em todo o país, 126 são para cargos de analista judiciário e 269 para cargos de técnico judiciário. Os salários variam de R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78.

Os interessados em participar do concurso devem se inscrever somente via internet, no endereço eletrônico da banca organizadora, dentro do prazo estabelecido no edital para a inscrição - que começa nesta 4 de junho e vai até o dia 18 de julho. Haverá cobrança de uma taxa de R$ 130 para os candidatos ao cargo de analista judiciário e de R$ 85 para técnico judiciário.