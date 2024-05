Mineradora abre 100 vagas de estágios no Pará; veja como se inscrever

Estudantes de vários cursos de graduação podem concorrer a uma das 100 vagas de estágios no Pará para a área da mineração. As oportunidades serão distribuídas para cinco municípios do Estado: Belém, Curionópolis, Canaã dos Carajás, Marabá e Parauapebas.

As vagas oferecidas pela mineradora Vale são voltadas para estudantes de todas as idades que estejam cursando o ensino superior, com previsão de formação entre dezembro de 2025 e dezembro de 2027.

As inscrições ficam abertas até o dia 24 de junho pelo site da mineradora, de forma gratuita. A carga horária de trabalho é de até 6 horas. As vagas contemplam dois formatos de trabalho: presencial e híbrido. As especificações de cada vaga também estão disponíveis no site.

O Programa de Estágio 2024 vai oferecer oportunidades em cursos como engenharias, tecnologia, geologia, enfermagem, psicologia, administração, comunicação, direito, entre outros, com previsão de contratação a partir de setembro.

Os contratos terão duração de até dois anos. É necessário apresentar a declaração da instituição de ensino autorizando a realização de estágio. Os candidatos deverão ser residentes na cidade da vaga ou em municípios próximos. Além das chances no Pará, a mineradora também oferece mais de 850 vagas para os estados de Minas Gerais, Maranhão, Espírito Santo e Rio de Janeiro.

Processo seletivo

O processo seletivo para o programa de estágio será online e as etapas são eliminatórias, incluindo inscrições, testes, dinâmicas de grupo e painel com gestores e gestoras. Todas as etapas do processo devem ser acompanhadas pelo site. A previsão é de que as admissões comecem em setembro.

Benefícios

Os selecionados receberão bolsa-auxílio mensal de até R$ 1.375,14 (valores variam de acordo com a carga horária), vale-transporte (quando aplicável), vale-refeição ou alimentação na empresa (quando aplicável) e terão direito à assistência médica, trilha de desenvolvimento de carreira exclusiva, Gympass, auxílio ergonomia (exceto para vagas de trabalho em formato presencial), programa de assistência ao empregado, seguro de vida e cesta de Natal, além de recesso remunerado de 15 dias a cada 6 meses.

Serviço

Programa de Estágio da Vale 2024

Período de inscrições: 27/5 a 24/6

Mais de 850 vagas para os estados de MG, PA, MA, ES e RJ.

Inscrições: www.vale.com/estagio