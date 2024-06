UFPA se destaca no principal ranking de impacto para o desenvolvimento sustentável

A Universidade Federal do Pará (UFPA) está entre as instituições brasileiras mencionadas no Impact Rankings 2024, elaborado pela Times Higher Education’s (THE). O índice aponta as melhores universidades que buscam metas de desenvolvimento sustentável, com base em vários Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas. Neste ano a THE avaliou 2.152 universidades de 125 países para produzir a classificação de impacto geral.

Entre as brasileiras listadas este ano, a Universidade de São Paulo (USP), ocupando a primeira posição. Seguindo a lista, a Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) em Minas Gerais ficou em segunda colocada e a Universidade Federal do Pará em terceira. A UFPA pontuou em quatro principais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: erradicação da fome, energia limpa e acessível, igualdade de gênero e fortalecimento do desenvolvimento sustentável.

No recorte de toda a América Latina, o destaque vai para a Universidade Nacional Autônoma do México, no 64º lugar, da classificação geral. Outras duas mexicanas se sobressaíram no índice geral. O Instituto Tecnológico de Monterrey ocupou o segundo lugar, seguido da Universidade de Guadalajara que empatou em terceiro com a USP. As latino-americanas, além da erradicação da fome, igualdade de gênero e energias sustentáveis, também pontuam na ODS de Indústria, inovação e infraestrutura.

O número de instituições presentes na lista de contribuição para o desenvolvimento sustentável também cresceu no último ano. No total, são 60 universidades brasileiras e 168 em toda a América Latina. Foram dez universidades brasileiras a mais que no ano anterior.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são um apelo global à ação para alcançar metas em toda a sociedade. Entre elas acabar com a pobreza, preservar o meio ambiente, o clima e assegurar paz e prosperidade às populações de todo o globo. Estes objetivos foram traçados, em colaboração com as Nações Unidas, para atingir a Agenda 2030 no Brasil, que conta com apoio do Governo Federal.