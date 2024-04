Eleições UFPA: consulta prévia aponta professor Gilmar Pereira da Silva para reitor da UFPA

Com 9.340 votos, o que representa 62,6% do total de votação, o professor Gilmar Pereira da Silva venceu a consulta prévia promovida pela Universidade Federal do Pará (UFPA), das 9h às 21h, desta quarta-feira (17/04), para a escolha da gestão da reitoria da universidade entre os anos de 2020 e 2024. O professor dividiu a chapa com a professora Loiane Prado Verbicaro, candidata à vice-reitora.

A Chapa 2 ‘UFPA: Autonomia, Excelência e Inclusão’, liderada pelos professores Gilmar Pereira da Silva (candidato a reitor) e Loiane Prado Verbicaro (candidata a vice-reitora), contabilizou 64,9% dos votos dos docentes (1.478 votos), 60,8% dos técnicos-administrativos (1.036) e 62,4% dos discentes (6.826).

O total de 15.032 eleitores registraram seu voto. Foram 78,3% dos docentes (2.301), 62,9% dos técnicos-administrativos (1.723) e 25,2% dos discentes (11.008).

O processo da consulta foi organizado por uma Comissão Organizadora designada pelo Conselho Universitário (Consun) e todas as etapas e informes estão publicados no site oficial da Comissão, acesse.

Confira os percentuais de votação das Chapas:

Chapa 1 - Professores Armando Souza / Eliana Teixeira: 19,1% (2.848 votos)

Chapa 2 - Professores Gilmar Silva /Loiane Verbicaro: 62,6% (9.340 votos)

Chapa 3 - Professoras Denise Cardoso / Patrícia Neves: 8,2% (1.543 votos)

Chapa 4 - Professores Hito Moraes / Marilena Silva: 7,9% (1.182 votos)

Veja as Chapas que disputaram a votação:

Chapa 1: Democracia e Diálogos na UFPA, composta pelo professor Armando Lírio de Souza (candidato a reitor) e pela professora Eliana Maria de Souza Franco Teixeira (candidata a vice-reitora);

Chapa 2: + UFPA: Autonomia, Excelência e Inclusão, composta pelo professor Gilmar Pereira da Silva (candidato a reitor) e pela professora Loiane Prado Verbicaro (candidata a vice-reitora);

Chapa 3: Coletivo Denise Patrícia, composta pela professora Denise Machado Cardoso (candidata a reitora) e pela professora Patrícia Bittencourt Tavares das Neves (candidata a vice-reitora);

Chapa 4: Humanizar, Empreender e Inovar, composta pelo professor Hito Braga de Moraes (candidato a reitor) e pela professora Marilena Loureiro da Silva (candidata a vice-reitora).