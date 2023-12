UFPA e Prefeitura de Belém assinam Termo de Cooperação técnica para implantação da Escola do SUS

O Termo de Cooperação entre a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), e a Universidade Federal do Pará (UFPA) foi assinado na manhã desta quarta-feira (13). O objetivo é garantir inicialmente a efetivação do Distrito Sanitário Escola do Guamá, que vai viabilizar as ações de educação permanente, entre elas a implementação da Escola do SUS do município de Belém.

Além disso, por meio da parceria entre as instituições, a UFPA irá ceder um espaço físico, na renomada Faculdade de Medicina, no Umarizal, que será utilizado para operacionalizar as ações de educação permanente e na formação de profissionais qualificados.

A solenidade de assinatura foi realizada no Salão Nobre da Faculdade de Medicina do Instituto de Ciência Médicas da UFPA e contou com as presenças do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, do reitor da Universidade Federal do Pará, Emmanuel Tourinho, do secretário municipal de Saúde, Pedro Anaisse, do diretor do Instituto de Ciências Médicas da UFPA, Silvestre Neto, e do diretor geral da Sesma, Raimundo Arias.

A Escola do SUS é uma iniciativa que visa ordenar a formação de recursos humanos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), coordenando a política de integração ensino-serviço-comunidade-gestão, fortalecendo a pesquisa e extensão em saúde na rede de atenção à saúde do município de Belém.

O reitor Emmanuel Tourinho destacou que a iniciativa é uma forma de desenvolver as atividades na área da saúde em Belém. "A Universidade Federal do Pará já tem cooperações diversas com várias prefeituras, com o governo estadual. Neste caso específico, nós estamos avançando com o desenvolvimento de atividades na área de saúde, criando um espaço que será, ao mesmo tempo, de expansão do atendimento à população e de formação para os nossos estudantes da área de saúde", afirmou.

Ainda segundo o reitor ele, é uma experiência nova que contribui para o desenvolvimento do SUS no município de Belém, para o aperfeiçoamento das ações de assistência à população, ao mesmo tempo em que será um espaço de formação e de desenvolvimento de projetos acadêmicos da Universidade Federal do Pará. “É um esforço conjunto em favor da população com um atendimento de melhor qualidade na área de saúde. Vai funcionar instalando serviços de formação para os profissionais que atuam no Sistema Único de Saúde no município”, completou.

Já o secretário de saúde de Belém Pedro Anaisse celebrou o momento: "A Escola do SUS de Belém está iniciando aqui na estrutura física da Universidade Federal a sua implementação, a sua instalação. São os primeiros passos para que possamos, em definitivo, termos a Escola do SUS implementada e coordenando todas as ações de ensino e pesquisa na área de saúde. É um marco histórico. Tem uma relevância muito significativa porque hoje nós temos um crescimento muito grande dos cursos na área de saúde, especialmente nos cursos de Medicina", disse.