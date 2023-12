Parceria entre UFPA e prefeitura de Belém deve reforçar ações de educação em saúde na capital

O Termo de Cooperação da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e a Universidade Federal do Pará (UFPA) garantirá a efetivação do Distrito Sanitário Escola do Guamá, que pretende viabilizar as ações de educação permanente, entre elas, a implementação da Escola do SUS em Belém. A assinatura do documento será realizada durante uma solenidade nesta quarta-feira (13), às 10h, no Salão Nobre da Faculdade de Medicina do Instituto de Ciência Médicas da UFPA.

Além disso, através da parceria entre as instituições, a UFPA irá ceder um espaço físico, na Faculdade de Medicina, que será utilizado para operacionalizar as ações de educação permanente e na formação de profissionais qualificados. O evento contará com a presença do Reitor da Universidade Federal do Pará, Emmanuel Tourinho, do Prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, do Secretário Municipal de Saúde, Pedro Anaisse, do diretor do Instituto de Ciências Médicas da UFPA, Silvestre Neto, e do diretor-geral da Sesma, Raimundo Arias.

Escola do SUS

A Escola do SUS é uma iniciativa que visa ordenar a formação de recursos humanos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), coordenando a política de integração ensino-serviço-comunidade-gestão, fortalecendo a pesquisa e extensão em saúde na rede de atenção à saúde do município de Belém. Ela desempenhará um papel fundamental na promoção da saúde, na formação de profissionais qualificados e na melhoria dos serviços de saúde em sua região de atuação.

Planos

Os planos incluem a implantação e implementação de programas de residência, pós-graduação stricto e lato sensu, o estabelecimento de novas parcerias de cooperação com instituições locais, nacionais e internacionais, a implementação de programas de extensão com responsabilidade social, a ampliação da participação dos alunos em atividades de pesquisa e extensão/responsabilidade social. E ainda, a busca de acreditações e certificações relevantes, a promoção da visibilidade da escola, por meio do incentivo ao aumento do número de produções técnico-científicas, o desenvolvimento de programas de treinamento e qualificação para os servidores públicos municipais, entre outros.

Além disso, a Escola do SUS busca implementar programas de formação voltadas para as linhas de cuidado, organizar os cenários de práticas no âmbito da gestão municipal do SUS, estimular a articulação dos saberes e práticas populares ao conhecimento produzido pelos serviços de saúde e pelas instituições de ensino superior que possuem Cooperação Técnica com a Sesma.