UFPA e Consulado da França traçam possibilidades de cooperação científica para pesquisas futuras

Com possibilidades de firmar acordos de cooperação científica, pesquisadores da Universidade Federal do Pará (UFPA) reuniram-se no Consulado Geral da França, em São Paulo, com Nadège Mézié, da área científica, para apresentar projetos e ações desenvolvidos pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Síntese da Biodiversidade Amazônica (INCT-SinBiAm), pelo Centro Integrado da Sociobiodiversidade da Amazônia (Cisam) e pelo Programa de Pesquisa em Biodiversidade da Amazônia Oriental (PPBio-AmOr), todos com sede na UFPA, além de discutir oportunidades de futuras parcerias entre grupos do Brasil e da França.

Os pesquisadores Leandro Juen e Thaísa Michelan, da UFPA, e Filipe Machado, do Programa de Pós-graduação em Ecologia PPGECO/UFPA e Universidade de Bristol, estiveram presentes no encontro representando a instituição. Durante a reunião, foram discutidos os objetivos, desafios, oportunidades e produtos que estão em desenvolvimento pelas redes INCT SinBiAm, CISAM, e PPBio-AmOr na Amazônia. Foi destacado o contexto geral de gestão e estrutura dessas redes que colaboram com diversas instituições na Amazônia, no Brasil e em outros países.

A reunião reforçou a importância da colaboração entre as redes de pesquisa e as instituições francesas, destacando várias oportunidades de parceria que podem fortalecer as iniciativas científicas na Amazônia. As discussões abriram caminho para futuras colaborações e projetos conjuntos que beneficiarão a pesquisa e a conservação da biodiversidade na região.

Parcerias

A apresentação também enfatizou a importância do momento atual para a consolidação de parcerias entre o Brasil e a França, dada a relação próxima entre os presidentes de ambos os países. Segundo a UFPA, mesmo diante das dificuldades, as instituições Amazônicas vêm liderando a produção de coRnhecimento sobre e na Amazônia, o que ressalta a necessidade de reconhecimento e protagonismo nas discussões e nos financiamentos na região.

Nadège Mézié apresentou algumas formas de começar as colaborações de pesquisa entre Brasil e França. Entre eles, ressaltou a importância da Universidade da Guiana Francesa (UniGuiana) para parcerias de pesquisa e ações de engajamento, além dos investimentos recentes do governo francês na UniGuiana para a criação de um Centro de Biodiversidade e Bioeconomia, abrindo oportunidades para colaborações nesse tema.

Algumas destas ações já estão em andamento como o Projeto FEFACCION – Mudanças Climáticas: Agindo Juntos na Amazônia, que prevê a mobilidade de estudantes brasileiros para a França em 2024, ligada à temática “Mudanças Climáticas e seus Impactos na Amazônia”.

Com a realização da COP-30 em Belém, muitas ações podem ser promovidas, como a iniciativa da UFPA para o evento “COP da Ciência e dos Amazônidas”. Isso abre possibilidade para discussões sobre o estabelecimento de parcerias entre UFPA e Consulado Francês para organização de ações durante a COP 30.