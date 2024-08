Uepa prorroga as matrículas para curso de Mandarim até esta quinta (8); veja como se inscrever

O período de inscrições para participar do curso livre de Mandarim da Universidade do Estado do Pará (Uepa) foi prorrogado até a próxima quinta-feira (8). O curso será gratuito e todas as aulas serão ministradas por professores chineses no Instituto Confúcio na universidade, na travessa Dom Pedro I, 519, no bairro do Umarizal, em Belém.

Estão sendo feitas duas seleções. O edital 02/2024 é voltado para novos alunos, com oferta de 50 vagas, divididas em 32 para alunos, docentes e servidores da Uepa, 12 vagas para estudantes do Ensino Médio com mais de 15 anos, e seis vagas para a comunidade externa, com turmas às segundas e quartas em duas opções de horário: de 10h30 às 12h e das 14h às 15h30.

Já o edital 03/2024 é voltado para o curso Chinês para Negócios, que, agora, vai ofertar 20 vagas para alunos, docentes e técnicos de qualquer curso da Uepa e 20 vagas para a comunidade externas. As turmas ofertadas terão atividades às terças e quintas, pela manhã, de 10h30 às 12h e das 15h30 às 17h. As inscrições serão realizadas de forma online, pelo link disponível aqui. Todas as informações estão disponíveis na página do Instituto Confúcio.

As propostas dos cursos foram aprovadas pela gestão superior da Uepa, com o objetivo de aprimorar e intensificar as relações entre Brasil-China, bem como focar nas oportunidades de preparação dos alunos da universidade para atender a demandas no campo comercial.

Para mais informações, entre em contato com a secretaria do Instituto Confúcio via e-mail institutoconfucio@uepa.com.