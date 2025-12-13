Dezembro Laranja promove avaliação para prevenção do câncer de pele somente neste sábado (13)

Durante a manhã deste sábado (13), até as 15h, a população pode ter acesso a atendimento para diagnóstico e tratamento de lesões suspeitas de câncer de pele, incluindo biópsias e cirurgias, se necessário. O serviço acontece no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), Campus II da Universidade do Estado do Pará (Uepa). A ação é fruto de uma parceria entre a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e a Uepa e integra a campanha Dezembro Laranja, que promove a conscientização sobre esse tipo de câncer.

Nesta edição, a iniciativa conta com a novidade do teleatendimento, que possibilita o acompanhamento virtual de pacientes de Bragança e região, ampliando o alcance do serviço e garantindo atendimento também a moradores de áreas mais distantes.

O início dos atendimentos estava previsto para as 9h, mas foi antecipado em razão da alta demanda. Segundo a responsável pela ação, a médica Regina Carneiro, secretária-geral da SBD, cerca de 228 pessoas foram atendidas nas primeiras horas do mutirão, volume considerado comum em mutirões desse tipo.

Para receber atendimento, basta comparecer ao campus e solicitar o serviço. No entanto, caso haja necessidade de procedimentos mais complexos, como cirurgias ou agendamentos posteriores, é indispensável apresentar documentos básicos, como identidade, comprovante de residência e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). A ação é voltada as pessoas de todas as idades e de diferentes regiões do estado.

“Concretamente, todo paciente com lesões suspeitas será atendido. Se houver necessidade de biópsia, ela será realizada hoje mesmo, e, caso seja necessária cirurgia, esta será agendada. O paciente sai daqui com o diagnóstico e o tratamento”, explica a secretária-geral.

Para dar conta de toda a demanda e garantir a eficiência dos serviços, a equipe que atua nesta edição do mutirão conta com 45 participantes, sendo 30 médicos e 15 residentes de medicina. Além da Uepa, a ação também conta com o apoio de outras instituições de ensino de Belém, como o Centro Universitário do Pará (Cesupa), que também possui serviço dermatológico.

Para além da ação pontual, Carneiro, que também é médica dermatologista, ressalta a importância de manter um cuidado contínuo com a pele. Esse tipo de exame, em Belém, pode ser feito mediante encaminhamento de algum médico, para isso, basta buscar a Unidade Básica de Saúde mais próxima e apresentar os sintomas que levem a suspeita.

“A pele é o maior órgão do corpo humano. Muitas doenças se manifestam na pele, e algumas podem indicar doenças sistêmicas. O ideal é que cada pessoa consulte um dermatologista pelo menos uma vez na vida para um exame completo da pele. Cuidamos da saúde da pele, da beleza e da estética; por isso, é importante ter um dermatologista de confiança”, afirma Carneiro.

Teleatendimento

A novidade deste ano é também um pioneirismo do estado do Pará, que apostou no atendimento a distância e virtual para alcançar a população de Bragança, nesse primeiro momento de uso.

“Estamos atendendo pacientes de Bragança, com uma médica que está aqui por meio da telemedicina, e o médico em São Paulo atende os pacientes que estão aqui. Este é um projeto inédito da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que contou com o apoio da Universidade do Estado do Pará, e estamos atendendo remotamente um paciente que, provavelmente, teria maior dificuldade de se deslocar para Belém”, enfatiza Carneiro.

VEJA MAIS

Essencial

Rosiane Esteves, servidora pública estadual e integrante da coordenação do Núcleo de Pessoas com Albinismo no Pará, explica que o serviço é essencial, sobretudo, para pessoas com maior vulnerabilidade ao câncer de pele, como os albinos. Ela usufruiu do serviço ao lado de outras três amigas, que também possuem albinismo, para colocar em dias exames e prevenir casos do tipo. Entre elas e outros amigos que compartilham da condição, a ação foi amplamente divulgado para que todos se organizassem e usassem os serviços deste sábado.

“Sempre que possível, procuramos nos reunir, e em ações como esta, de prevenção e combate ao câncer de pele, especialmente para pessoas com albinismo, que são até mil vezes mais vulneráveis à doença do que a população em geral, a participação é fundamental”, explica.

Embora tentem manter um acompanhamento regular, a dificuldade de acesso ao sistema público de saúde (SUS) para consultas de dermatologia é um desafio. “Estávamos há mais de seis meses aguardando um agendamento e ainda não fomos atendidas. Por isso, uma campanha como esta é ainda mais importante, principalmente para quem enfrenta dificuldades no acesso ao serviço de dermatologia pelo SUS”, enfatiza Rosiane.

Esse é o caso de Gorette que já aguardava para fazer uma biópsia em uma mancha suspeita, identificado durante o mutirão. Ela menciona que não tinha notado a mancha, pois confundiu com outras irritações na pele. Ela não faz exames dermatológicos há muito tempo e por ter albinismo, sua visão é limitada, dificultando o autoexame. A médica detectou a mancha e agora Goretti fará a biópsia para determinar o que é.